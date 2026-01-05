Крупнейшее ограбление банка в истории ФРГ

У полиции ФРГ появилась первая зацепка в расследовании ограбления банка Sparkasse в Гельзенкирхене. Его расценивают как одно из самых крупных в истории Германии. Как сообщает агентство dpa в понедельник, 5 января, следователям удалось обнаружить номерные знаки, которые, судя по всему, принадлежали автомобилю преступников.

По информации журналистов, номерные знаки найдены в Дортмунде. Сейчас проводится проверка с целью установить, действительно ли они принадлежали грабителям.

Таблоид Bild пишет, что эти знаки были оставлены в мусорном контейнере у стоянки такси на вокзале Дортмунда. Об этом сообщил в полицию по телефону свидетель. Ранее полиция опубликовала фото автомобилей, на которых, предположительно, скрылись преступники. На этих изображениях были видны и номера машин.

Утром 29 декабря служба безопасности отделения Sparkasse в Гельзенкирхене обнаружила, что в хранилище банка взломано более 3 200 ячеек с деньгами, золотом и драгоценностями. Преступники проникли в хранилище из прилегающей парковки, пробив стену. Как передает dpa со ссылкой на анонимные источники в службах безопасности, сумма ущерба оценивается в 100 млн евро.