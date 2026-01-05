USD 1.7000
EUR 1.9859
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
Новость дня
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

Крупнейшее ограбление банка в истории ФРГ

полиция напала на след
17:28 322

У полиции ФРГ появилась первая зацепка в расследовании ограбления банка Sparkasse в Гельзенкирхене. Его расценивают как одно из самых крупных в истории Германии. Как сообщает агентство dpa в понедельник, 5 января, следователям удалось обнаружить номерные знаки, которые, судя по всему, принадлежали автомобилю преступников.

По информации журналистов, номерные знаки найдены в Дортмунде. Сейчас проводится проверка с целью установить, действительно ли они принадлежали грабителям.

Таблоид Bild пишет, что эти знаки были оставлены в мусорном контейнере у стоянки такси на вокзале Дортмунда. Об этом сообщил в полицию по телефону свидетель. Ранее полиция опубликовала фото автомобилей, на которых, предположительно, скрылись преступники. На этих изображениях были видны и номера машин.

Утром 29 декабря служба безопасности отделения Sparkasse в Гельзенкирхене обнаружила, что в хранилище банка взломано более 3 200 ячеек с деньгами, золотом и драгоценностями. Преступники проникли в хранилище из прилегающей парковки, пробив стену. Как передает dpa со ссылкой на анонимные источники в службах безопасности, сумма ущерба оценивается в 100 млн евро.

Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году
Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году рассказал эксперт
16:05 2268
Власти Ирана заявили: никакого снисхождения не будет
Власти Ирана заявили: никакого снисхождения не будет фото; видео; обновлено 17:00
17:00 3996
Эрдоган хочет F-35. Израиль обещает этому помешать
Эрдоган хочет F-35. Израиль обещает этому помешать обновлено 16:54
16:54 2088
Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам фото
16:45 1105
Мадуро доставили в суд в наручниках
Мадуро доставили в суд в наручниках фото; видео; новость дополнена
17:30 1501
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
14:35 2475
Зеленский подтвердил увольнение главы Службы безопасности
Зеленский подтвердил увольнение главы Службы безопасности обновлено 16:00
16:00 3580
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков
15:35 1353
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией Отчет Stratfor
14:54 2413
Украинцы сдерживают штурм россиян
Украинцы сдерживают штурм россиян
14:41 1743
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро фото
14:38 2268

ЭТО ВАЖНО

Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году
Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году рассказал эксперт
16:05 2268
Власти Ирана заявили: никакого снисхождения не будет
Власти Ирана заявили: никакого снисхождения не будет фото; видео; обновлено 17:00
17:00 3996
Эрдоган хочет F-35. Израиль обещает этому помешать
Эрдоган хочет F-35. Израиль обещает этому помешать обновлено 16:54
16:54 2088
Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам фото
16:45 1105
Мадуро доставили в суд в наручниках
Мадуро доставили в суд в наручниках фото; видео; новость дополнена
17:30 1501
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
14:35 2475
Зеленский подтвердил увольнение главы Службы безопасности
Зеленский подтвердил увольнение главы Службы безопасности обновлено 16:00
16:00 3580
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков
15:35 1353
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией Отчет Stratfor
14:54 2413
Украинцы сдерживают штурм россиян
Украинцы сдерживают штурм россиян
14:41 1743
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро фото
14:38 2268
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться