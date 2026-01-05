USD 1.7000
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

Для Трампа нет правил: операция против Мадуро стала безрассудством

Financial Times
17:42 1399

Атака США на Венесуэлу не стала новостью, так как президент Дональд Трамп давно демонстрировал готовность к действиям против Боливарианской Республики, включая уничтожение венесуэльских лодок и обвинения в контрабанде наркотиков в Соединенные Штаты, пишет Financial Times (FT).

Журналисты отмечают, что впечатляющим оказался не столько сам ход операции, сколько непринужденная манера, с которой Трамп заявил о намерении США «управлять Венесуэлой» и о том, что американские компании «войдут» в нефтяную промышленность страны.

Издание полагает, что сейчас американский лидер посылает четкий сигнал: Америка не ощущает обязательств по соблюдению международных правил и законов и готова вмешиваться во внутренние дела своих соседей и других регионов.

«Откровенное нарушение суверенитета крупного южноамериканского государства посылает мрачный сигнал остальному миру», – говорится в статье. По мнению газеты, Трамп готов показать пример, что управляет миром, где сила является правом.

FT напоминает, что американский лидер не пытался согласовать операцию с Конгрессом или искать одобрение ООН, а «авторитарные лидеры ободрены поведением» президента США.

«Возможно, упрощенно утверждать, как это делают некоторые критики, что это придаст смелости Китаю в отношении Тайваня. Но нет сомнений, что это усложнит мобилизацию Запада против вторжения России в Украину», – указывает издание.

Газета пишет, что «мало кто будет скучать по Мадуро», но проблема в том, что Трамп «мало интересуется тем, что произойдет дальше». Белый дом пока не прояснил, стремится ли он к полной смене режима, а оппозиция опасается, что «новый порядок будет очень похож на старый, только с другим лицом».

«За последние десятилетия США на собственном опыте убедились в опасности свержения тиранов без плана на следующий день. Похоже, они снова сделали то же самое. В стремлении реализовать программу «Америка превыше всего» высокомерный Трамп кажется спокойным. Но Америка и мир пожалеют об этом его проявлении безрассудства», – заключает Financial Times.

Азербайджанский газ наступает. Важный сигнал
Азербайджанский газ наступает. Важный сигнал главное на этот час
17:10 2344
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом все еще актуально
12:29 4658
Смертельная авария в Сальяне
Смертельная авария в Сальяне ФОТО
18:34 1000
Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году
Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году рассказал эксперт
16:05 3935
Власти Ирана заявили: никакого снисхождения не будет
Власти Ирана заявили: никакого снисхождения не будет фото; видео; обновлено 17:00
17:00 5579
Эрдоган хочет F-35. Израиль обещает этому помешать
Эрдоган хочет F-35. Израиль обещает этому помешать обновлено 16:54
16:54 2811
Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам фото
16:45 2317
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
14:35 3029
Зеленский подтвердил увольнение главы Службы безопасности
Зеленский подтвердил увольнение главы Службы безопасности обновлено 16:00
16:00 4261
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков
15:35 1826
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией Отчет Stratfor
14:54 3029

