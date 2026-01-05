Для Трампа нет правил: операция против Мадуро стала безрассудством

Атака США на Венесуэлу не стала новостью, так как президент Дональд Трамп давно демонстрировал готовность к действиям против Боливарианской Республики, включая уничтожение венесуэльских лодок и обвинения в контрабанде наркотиков в Соединенные Штаты, пишет Financial Times (FT).

Журналисты отмечают, что впечатляющим оказался не столько сам ход операции, сколько непринужденная манера, с которой Трамп заявил о намерении США «управлять Венесуэлой» и о том, что американские компании «войдут» в нефтяную промышленность страны.

Издание полагает, что сейчас американский лидер посылает четкий сигнал: Америка не ощущает обязательств по соблюдению международных правил и законов и готова вмешиваться во внутренние дела своих соседей и других регионов.

«Откровенное нарушение суверенитета крупного южноамериканского государства посылает мрачный сигнал остальному миру», – говорится в статье. По мнению газеты, Трамп готов показать пример, что управляет миром, где сила является правом.

FT напоминает, что американский лидер не пытался согласовать операцию с Конгрессом или искать одобрение ООН, а «авторитарные лидеры ободрены поведением» президента США.

«Возможно, упрощенно утверждать, как это делают некоторые критики, что это придаст смелости Китаю в отношении Тайваня. Но нет сомнений, что это усложнит мобилизацию Запада против вторжения России в Украину», – указывает издание.

Газета пишет, что «мало кто будет скучать по Мадуро», но проблема в том, что Трамп «мало интересуется тем, что произойдет дальше». Белый дом пока не прояснил, стремится ли он к полной смене режима, а оппозиция опасается, что «новый порядок будет очень похож на старый, только с другим лицом».

«За последние десятилетия США на собственном опыте убедились в опасности свержения тиранов без плана на следующий день. Похоже, они снова сделали то же самое. В стремлении реализовать программу «Америка превыше всего» высокомерный Трамп кажется спокойным. Но Америка и мир пожалеют об этом его проявлении безрассудства», – заключает Financial Times.