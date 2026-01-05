Российские дроны атаковали американский завод в Украине

В понедельник, 5 января, армия РФ обстреляла Днепр (Украина), попав по заводу американской компании «Бунге» из Сент-Луис (Миссури). На дороги города утекло 300 тонн масла. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Telegram.

Он отметил, что российские войска бомбят исключительно гражданское производство, а не абстрактные «промышленные предприятия».

«В результате атаки дронов на дороги Днепра вылилось 300 тонн растительного масла», — говорится в сообщении мэра Днепра.

По его словам, коммунальщики убирают утечку масла, бросают песок и смесь, однако проезд по Набережной станет невозможным где-то через двое-трое суток.

Он посоветовал гражданам следить за официальными ресурсами горсовета. Они будут информировать о движении общественного транспорта и перекрытии дорог.

«Россияне разбомбили американскую собственность, потому что завод принадлежит компании «Бунге» из Сент-Луис, Миссури. Расскажите об этом миру», — подчеркнул Филатов.

Как пишут украинские СМИ, 5 января российские войска совершили очередную воздушную атаку на Киев. Зафиксировано попадание в медицинское учреждение в Оболонском районе. В результате удара погиб один человек, еще трое получили ранения, а более двух десятков пациентов и персонал были экстренно эвакуированы из поврежденного здания.