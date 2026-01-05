USD 1.7000
EUR 1.9859
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
Новость дня
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

Российские дроны атаковали американский завод в Украине

17:54 1433

В понедельник, 5 января, армия РФ обстреляла Днепр (Украина), попав по заводу американской компании «Бунге» из Сент-Луис (Миссури). На дороги города утекло 300 тонн масла. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Telegram.

Он отметил, что российские войска бомбят исключительно гражданское производство, а не абстрактные «промышленные предприятия».

«В результате атаки дронов на дороги Днепра вылилось 300 тонн растительного масла», — говорится в сообщении мэра Днепра.

По его словам, коммунальщики убирают утечку масла, бросают песок и смесь, однако проезд по Набережной станет невозможным где-то через двое-трое суток.

Он посоветовал гражданам следить за официальными ресурсами горсовета. Они будут информировать о движении общественного транспорта и перекрытии дорог.

«Россияне разбомбили американскую собственность, потому что завод принадлежит компании «Бунге» из Сент-Луис, Миссури. Расскажите об этом миру», — подчеркнул Филатов.

Как пишут украинские СМИ, 5 января российские войска совершили очередную воздушную атаку на Киев. Зафиксировано попадание в медицинское учреждение в Оболонском районе. В результате удара погиб один человек, еще трое получили ранения, а более двух десятков пациентов и персонал были экстренно эвакуированы из поврежденного здания.

Азербайджанский газ наступает. Важный сигнал
Азербайджанский газ наступает. Важный сигнал главное на этот час
17:10 2345
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом все еще актуально
12:29 4659
Смертельная авария в Сальяне
Смертельная авария в Сальяне ФОТО
18:34 1000
Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году
Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году рассказал эксперт
16:05 3935
Власти Ирана заявили: никакого снисхождения не будет
Власти Ирана заявили: никакого снисхождения не будет фото; видео; обновлено 17:00
17:00 5579
Эрдоган хочет F-35. Израиль обещает этому помешать
Эрдоган хочет F-35. Израиль обещает этому помешать обновлено 16:54
16:54 2812
Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам фото
16:45 2317
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
14:35 3029
Зеленский подтвердил увольнение главы Службы безопасности
Зеленский подтвердил увольнение главы Службы безопасности обновлено 16:00
16:00 4261
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков
15:35 1828
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией Отчет Stratfor
14:54 3029

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанский газ наступает. Важный сигнал
Азербайджанский газ наступает. Важный сигнал главное на этот час
17:10 2345
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом все еще актуально
12:29 4659
Смертельная авария в Сальяне
Смертельная авария в Сальяне ФОТО
18:34 1000
Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году
Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году рассказал эксперт
16:05 3935
Власти Ирана заявили: никакого снисхождения не будет
Власти Ирана заявили: никакого снисхождения не будет фото; видео; обновлено 17:00
17:00 5579
Эрдоган хочет F-35. Израиль обещает этому помешать
Эрдоган хочет F-35. Израиль обещает этому помешать обновлено 16:54
16:54 2812
Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам фото
16:45 2317
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
14:35 3029
Зеленский подтвердил увольнение главы Службы безопасности
Зеленский подтвердил увольнение главы Службы безопасности обновлено 16:00
16:00 4261
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков
15:35 1828
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией Отчет Stratfor
14:54 3029
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться