Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Сирию в конце этой недели, совершив свой первый визит в эту страну после падения режима Башара Асада.

Как передает Al Arabiya, об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

Отмечается, что фон дер Ляйен отправится в Сирию в рамках турне по Ближнему Востоку, в ходе которого она также посетит Иорданию и Ливан.

Визит главы ЕК в разрушенную страну происходит на фоне усилий международного сообщества по укреплению хрупких усилий по восстановлению спустя год после падения режима Башара Асада.