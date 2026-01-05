USD 1.7000
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

Фон дер Ляйен посетит Сирию

18:21 351

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Сирию в конце этой недели, совершив свой первый визит в эту страну после падения режима Башара Асада.

Как передает Al Arabiya, об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

Отмечается, что фон дер Ляйен отправится в Сирию в рамках турне по Ближнему Востоку, в ходе которого она также посетит Иорданию и Ливан.

Визит главы ЕК в разрушенную страну происходит на фоне усилий международного сообщества по укреплению хрупких усилий по восстановлению спустя год после падения режима Башара Асада.

Азербайджанский газ наступает. Важный сигнал
Азербайджанский газ наступает. Важный сигнал главное на этот час
17:10 2348
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом все еще актуально
12:29 4663
Смертельная авария в Сальяне
Смертельная авария в Сальяне ФОТО
18:34 1002
Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году
Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году рассказал эксперт
16:05 3938
Власти Ирана заявили: никакого снисхождения не будет
Власти Ирана заявили: никакого снисхождения не будет фото; видео; обновлено 17:00
17:00 5582
Эрдоган хочет F-35. Израиль обещает этому помешать
Эрдоган хочет F-35. Израиль обещает этому помешать обновлено 16:54
16:54 2812
Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам фото
16:45 2318
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
14:35 3030
Зеленский подтвердил увольнение главы Службы безопасности
Зеленский подтвердил увольнение главы Службы безопасности обновлено 16:00
16:00 4262
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков
15:35 1828
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией Отчет Stratfor
14:54 3029

