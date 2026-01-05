USD 1.7000
EUR 1.9859
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
Новость дня
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

Смертельная авария в Сальяне

ФОТО
18:34 1004

В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Сальянском районе Азербайджана погибли три человека, еще несколько получили травмы.

Как сообщается, инцидент произошел на территории села Нохудлу. По предварительным данным, на дороге столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии три человека скончались на месте, несколько пострадавших были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

По факту случившегося соответствующими органами проводится расследование, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Азербайджанский газ наступает. Важный сигнал
Азербайджанский газ наступает. Важный сигнал главное на этот час
17:10 2349
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом все еще актуально
12:29 4664
Смертельная авария в Сальяне
Смертельная авария в Сальяне ФОТО
18:34 1005
Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году
Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году рассказал эксперт
16:05 3938
Власти Ирана заявили: никакого снисхождения не будет
Власти Ирана заявили: никакого снисхождения не будет фото; видео; обновлено 17:00
17:00 5584
Эрдоган хочет F-35. Израиль обещает этому помешать
Эрдоган хочет F-35. Израиль обещает этому помешать обновлено 16:54
16:54 2812
Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам фото
16:45 2318
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
14:35 3031
Зеленский подтвердил увольнение главы Службы безопасности
Зеленский подтвердил увольнение главы Службы безопасности обновлено 16:00
16:00 4263
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков
15:35 1830
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией Отчет Stratfor
14:54 3029

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанский газ наступает. Важный сигнал
Азербайджанский газ наступает. Важный сигнал главное на этот час
17:10 2349
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом все еще актуально
12:29 4664
Смертельная авария в Сальяне
Смертельная авария в Сальяне ФОТО
18:34 1005
Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году
Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году рассказал эксперт
16:05 3938
Власти Ирана заявили: никакого снисхождения не будет
Власти Ирана заявили: никакого снисхождения не будет фото; видео; обновлено 17:00
17:00 5584
Эрдоган хочет F-35. Израиль обещает этому помешать
Эрдоган хочет F-35. Израиль обещает этому помешать обновлено 16:54
16:54 2812
Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам фото
16:45 2318
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
14:35 3031
Зеленский подтвердил увольнение главы Службы безопасности
Зеленский подтвердил увольнение главы Службы безопасности обновлено 16:00
16:00 4263
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков
15:35 1830
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией Отчет Stratfor
14:54 3029
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться