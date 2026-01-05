Смертельная авария в Сальяне

В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Сальянском районе Азербайджана погибли три человека, еще несколько получили травмы.
Как сообщается, инцидент произошел на территории села Нохудлу. По предварительным данным, на дороге столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии три человека скончались на месте, несколько пострадавших были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.
По факту случившегося соответствующими органами проводится расследование, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.