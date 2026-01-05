USD 1.7000
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
Трамп: Доходы от пошлин превысят $600 млрд

Президент США Дональд Трамп заявил, что доходы в американский бюджет от введения торговых пошлин превысят $600 млрд.

"Мы уже получили и вскоре получим более $600 млрд в виде таможенных пошлин, но лживые СМИ отказываются об этом говорить, потому что они ненавидят и не уважают нашу страну и хотят помешать принятию одного из самых важных решений Верховного суда США о таможенных пошлинах", - написал он в Truth Social.

"Благодаря тарифам наша страна стала гораздо более сильной и уважаемой, чем когда-либо, причем как в финансовом плане, так и с точки зрения национальной безопасности", - добавил хозяин Белого дома.

2 апреля прошлого года Трамп объявил о введении США таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий.

Азербайджанский газ наступает. Важный сигнал
Азербайджанский газ наступает. Важный сигнал главное на этот час
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом все еще актуально
Смертельная авария в Сальяне
Смертельная авария в Сальяне ФОТО
Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году
Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году рассказал эксперт
Власти Ирана заявили: никакого снисхождения не будет
Власти Ирана заявили: никакого снисхождения не будет фото; видео; обновлено 17:00
Эрдоган хочет F-35. Израиль обещает этому помешать
Эрдоган хочет F-35. Израиль обещает этому помешать обновлено 16:54
Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам фото
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
Зеленский подтвердил увольнение главы Службы безопасности
Зеленский подтвердил увольнение главы Службы безопасности обновлено 16:00
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией Отчет Stratfor
