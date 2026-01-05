Трамп: Доходы от пошлин превысят $600 млрд

"Мы уже получили и вскоре получим более $600 млрд в виде таможенных пошлин, но лживые СМИ отказываются об этом говорить, потому что они ненавидят и не уважают нашу страну и хотят помешать принятию одного из самых важных решений Верховного суда США о таможенных пошлинах", - написал он в Truth Social.

"Благодаря тарифам наша страна стала гораздо более сильной и уважаемой, чем когда-либо, причем как в финансовом плане, так и с точки зрения национальной безопасности", - добавил хозяин Белого дома.

2 апреля прошлого года Трамп объявил о введении США таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий.