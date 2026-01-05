Экстренное заседание Совбеза ООН по Венесуэле

Совбез ООН проводит экстренное заседание по ситуации вокруг Венесуэлы после американской операции.

3 января американский спецназ захватил и вывез из Венесуэлы президента Николаса Мадуро вместе с женой Силией Флорес. Американский лидер Дональд Трамп объявил, что США будут управлять страной до «безопасной, надлежащей и разумной передачи власти». Как именно это будет происходить, он не пояснил.

Верховный суд Венесуэлы назначил временной главой государства вице-президента Делси Родригес. Она осудила «военную агрессию США», назвав единственным законным президентом страны Николаса Мадуро. Однако в своем заявлении 5 января Родригес уже заявила, что призывает Трампа к миру и сотрудничеству.