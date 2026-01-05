USD 1.7000
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

В Балтийском море вновь поврежден кабель связи

19:26 985

Власти Латвии сообщили о повреждении кабеля связи в Балтийском море, полиция страны начала расследование. «В Балтийском море, недалеко от Лиепаи, обнаружено повреждение оптического кабеля, принадлежащего частной компании. Латвийские пользователи связи не пострадали от инцидента», — написала премьер-министр страны Эвика Силиня в соцсети X в воскресенье, добавив, что ответственные ведомства выясняют все обстоятельства происшествия.

Reuters со ссылкой на государственную полицию Латвии пишет, что повреждение кабеля произошло 2 января, спустя три дня после того, как финские власти задержали вышедшее из России судно, заподозренное в причастности к атаке на другой кабель на Балтике. В воскресенье латвийские следователи поднялись на борт судна в Лиепаи, которое может быть виновным в повреждении коммуникаций. «В настоящий момент ни судно, ни его экипаж не задержаны, они сотрудничают с полицией, и продолжается активная работа по выяснению обстоятельств ЧП», — говорится в заявлении полиции.

Согласно отчету Службы береговой охраны Вооруженных сил Латвии, подвергнувшееся осмотру судно первоначально двигалось над неактивным кабелем, но затем изменило курс в сторону активного — ныне поврежденного, пишет Delfi. Полиция в ходе расследования осмотрела судно и его якорь, проверила техническое оборудование и судовые журналы, а также допросила нескольких лиц. Расследование продолжается.

Сам кабель пролегает между прибрежными городами — Швянтойи в Литве и Лиепая в Латвии, на расстоянии около 65 км друг от друга, пояснили в Национальном центре по управлению кризисами Литвы.

1 января полиция Финляндии сообщила об аресте двух членов экипажа судна Fitburg, которое подозревается в повреждении кабеля между Хельсинки и Таллинном. Еще двум морякам запретили покидать территорию страны. По данным Yle, среди 14 членов экипажа были граждане РФ, Грузии, Азербайджана и Казахстана.

Fitburg был задержан финскими властями 31 декабря, когда сухогруз шел из России в Израиль. При досмотре судна выяснилось, что оно перевозило конструкционную сталь российского производства, на которую распространяются секторальные санкции ЕС. На груз наложили арест, ведется проверка.

