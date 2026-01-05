Трамп и Нетаньяху договорились не допустить ядерный Иран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль и США намерены не допустить восстановления ядерной программы Ирана.

Выступая на заседании Кнессета, Нетаньяху подвел итоги своего визита в США и переговоров с президентом Дональдом Трампом. По его словам, американский лидер подтвердил общее обязательство сторон добиваться разоружения ХАМАС и его демилитаризации, а также подчеркнул необходимость возвращения всех заложников.

Касаясь иранского вопроса, Нетаньяху отметил, что Израиль и США занимают твердую и согласованную позицию. «Мы с Трампом не позволим Ирану восстановить производство баллистических ракет и тем более возобновить ядерную программу. Это общая позиция, которая остается неизменной», — заявил он.

Кроме того, премьер-министр Израиля заявил, что полностью поддерживает действия Соединенных Штатов в Венесуэле.

"Израиль поддерживает действия Соединенных Штатов в Венесуэле. Это движение стран, поддерживающих свободу и прогресс, против движения стран, поддерживающих насилие", - сказал он.

Нетаньяху также подчеркнул, что по многим важным вопросам его позиции с Трампом совпадают, "однако, как это бывает и в семьях, время от времени у нас возникают разногласия в подходах". По его словам, разногласия - не большие и решаются путем партнерства.

В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп санкционировал проведение секретных операций ЦРУ в Венесуэле. После месяцев подготовки ночью 3 января 2026 года американский спецназ схватил президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес в комплексе Фуэрте-Тиуна в Каракасе. Их эвакуировали на корабль ВМС США и доставили в Нью-Йорк для суда по обвинениям в наркотерроризме.