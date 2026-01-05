Люди Трампа летят на саммит по Украине в Париж

Завтра специальный представитель президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер примут участие в саммите по Украине, который пройдет в Париже.

Как сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источник в Белом доме, ключевой темой встречи станут гарантии безопасности для Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на 6 января проведение встречи лидеров так называемой «коалиции желающих», в рамках которой планируется обсуждение дальнейших шагов по поддержке страны.