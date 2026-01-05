USD 1.7000
EUR 1.9859
RUB 2.1157
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
Люди Трампа летят на саммит по Украине в Париж

20:11 591

Завтра специальный представитель президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер примут участие в саммите по Украине, который пройдет в Париже.

Как сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источник в Белом доме, ключевой темой встречи станут гарантии безопасности для Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на 6 января проведение встречи лидеров так называемой «коалиции желающих», в рамках которой планируется обсуждение дальнейших шагов по поддержке страны.

Интервью Ильхама Алиева местным телеканалам
Интервью Ильхама Алиева местным телеканалам фото; видео; обновлено 21:07
21:07 3101
Венесуэла ввела мобилизацию и начала розыск сторонников Трампа
Венесуэла ввела мобилизацию и начала розыск сторонников Трампа
20:59 432
Мадуро доставили в суд в наручниках
Мадуро доставили в суд в наручниках фото; видео; обновлено 19:43
19:43 5496
Панические настроения в руководстве Ирана. Пезешкиану советуют свалить все на Хаменеи
Панические настроения в руководстве Ирана. Пезешкиану советуют свалить все на Хаменеи все еще актуально
12:50 8882
Экстренное заседание Совбеза ООН по Венесуэле
Экстренное заседание Совбеза ООН по Венесуэле обновлено 20:23
20:23 2331
Азербайджанский газ наступает. Важный сигнал
Азербайджанский газ наступает. Важный сигнал главное на этот час
17:10 3384
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом все еще актуально
12:29 5243
Смертельная авария в Сальяне
Смертельная авария в Сальяне ФОТО
18:34 2214
Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году
Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году рассказал эксперт
16:05 5001
Протесты в Иране: столкновения с силовиками
Протесты в Иране: столкновения с силовиками фото; видео; обновлено 20:46
20:46 6828
Эрдоган хочет F-35. Израиль обещает этому помешать
Эрдоган хочет F-35. Израиль обещает этому помешать обновлено 16:54
16:54 3283

