Венесуэла ввела мобилизацию и начала розыск сторонников Трампа

Согласно опубликованному в понедельник тексту указа, в стране введен режим чрезвычайного положения, предусматривающий мобилизацию вооруженных сил. Для сотрудников нефтяной отрасли и ряда других стратегически важных производств установлен так называемый «военный режим».

Кроме того, власти распорядились, чтобы полиция немедленно начала общенациональный розыск и арест лиц, причастных к поддержке или содействию операциям США на территории Венесуэлы.

Указ вступил в силу еще в субботу, однако его полный текст был обнародован только 5 января. На фоне происходящего в Каракасе прошли акции в поддержку президента Николаса Мадуро с призывами к его освобождению.

3 января американский спецназ захватил и вывез из Венесуэлы президента Николаса Мадуро вместе с женой Силией Флорес. Американский лидер Дональд Трамп объявил, что США будут управлять страной до «безопасной, надлежащей и разумной передачи власти». Как именно это будет происходить, он не пояснил.

Верховный суд Венесуэлы назначил временной главой государства вице-президента Делси Родригес. Она осудила «военную агрессию США», назвав единственным законным президентом страны Николаса Мадуро. Однако в своем заявлении 5 января Родригес уже заявила, что призывает Трампа к миру и сотрудничеству.