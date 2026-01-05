Ильхам Алиев: «Международного права больше нет!»

Мировые процессы движутся в направлении, когда каждая страна в первую очередь должна укреплять свой военный потенциал, свою безопасность, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Напомнив о выдвинутом им на саммите Организации тюркских государств в Габале предложении провести в Азербайджане совместные военные учения стран-членов, глава государства сказал: «Считаю, что это тоже необходимо. Со странами-членами мы проводим военные учения в двустороннем формате. Разумеется, больше с Турцией, но и с другими странами. Однако проведение совместных военных учений может иметь большое символическое значение, в то же время в этом есть и практическая необходимость».

Ильхам Алиев отметил, что в современном мире больше нет того, что называется международным правом: «Пусть все забудут об этом. Есть сила, есть сотрудничество, есть союзничество, есть взаимная поддержка».