USD 1.7000
EUR 1.9859
RUB 2.1157
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»

Ильхам Алиев: «Международного права больше нет!»

21:43 2334

Мировые процессы движутся в направлении, когда каждая страна в первую очередь должна укреплять свой военный потенциал, свою безопасность, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Напомнив о выдвинутом им на саммите Организации тюркских государств в Габале предложении провести в Азербайджане совместные военные учения стран-членов, глава государства сказал: «Считаю, что это тоже необходимо. Со странами-членами мы проводим военные учения в двустороннем формате. Разумеется, больше с Турцией, но и с другими странами. Однако проведение совместных военных учений может иметь большое символическое значение, в то же время в этом есть и практическая необходимость».

Ильхам Алиев отметил, что в современном мире больше нет того, что называется международным правом: «Пусть все забудут об этом. Есть сила, есть сотрудничество, есть союзничество, есть взаимная поддержка».

