Ожесточенные бои в районе Покровска

По состоянию на 5 января украинские военнослужащие отражают штурмовые действия в районе населенного пункта Гришино. Войска РФ усилили давление с начала года и после неудачных лобовых атак пытаются действовать обходными путями.

В течение последних двух суток атаки велись преимущественно в ночное время с использованием живой силы и легкой техники. Подразделения ВСУ удерживают позиции на подступах к Гришино.

В районе Мирнограда обстановка остается сложной. Силы обороны Украины контролируют северную часть города, сдерживают продвижение в центральных районах и не допускают переброски техники с южного направления.