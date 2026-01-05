USD 1.7000
EUR 1.9859
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Новость дня
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»

Ожесточенные бои в районе Покровска

22:08 707

Силы обороны Украины продолжают сдерживать атаки на Покровском направлении в Донецкой области, сообщают украинские СМИ.

По состоянию на 5 января украинские военнослужащие отражают штурмовые действия в районе населенного пункта Гришино. Войска РФ усилили давление с начала года и после неудачных лобовых атак пытаются действовать обходными путями.

В течение последних двух суток атаки велись преимущественно в ночное время с использованием живой силы и легкой техники. Подразделения ВСУ удерживают позиции на подступах к Гришино.

В районе Мирнограда обстановка остается сложной. Силы обороны Украины контролируют северную часть города, сдерживают продвижение в центральных районах и не допускают переброски техники с южного направления.

Эрдоган осудил США и Трампа
Эрдоган осудил США и Трампа
22:19 1029
Ильхам Алиев о профессионализме команды Трампа
Ильхам Алиев о профессионализме команды Трампа фото; видео; обновлено 21:17
21:17 5295
Ильхам Алиев: «Международного права больше нет!»
Ильхам Алиев: «Международного права больше нет!»
21:43 2345
Мадуро нет, а чавизм продолжает жить
Мадуро нет, а чавизм продолжает жить Главная тема; все еще актуально
20:37 1700
Алиев о том, как золото взлетело до небес
Алиев о том, как золото взлетело до небес
22:17 930
А что у Азербайджана будет с Китаем? Заявление Ильхама Алиева
А что у Азербайджана будет с Китаем? Заявление Ильхама Алиева
22:10 837
Азербайджанский газ наступает. Важный сигнал
Азербайджанский газ наступает. Важный сигнал главное на этот час; все еще актуально
17:10 3989
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен» фото; видео; обновлено 22:55
22:55 8172
Какой ущерб «похищение» Мадуро может нанести бюджету Азербайджана?
Какой ущерб «похищение» Мадуро может нанести бюджету Азербайджана? наш комментарий
21:21 2343
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана все еще актуально
14:35 3659
Венесуэла ввела мобилизацию и начала розыск сторонников Трампа
Венесуэла ввела мобилизацию и начала розыск сторонников Трампа
20:59 2076

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган осудил США и Трампа
Эрдоган осудил США и Трампа
22:19 1029
Ильхам Алиев о профессионализме команды Трампа
Ильхам Алиев о профессионализме команды Трампа фото; видео; обновлено 21:17
21:17 5295
Ильхам Алиев: «Международного права больше нет!»
Ильхам Алиев: «Международного права больше нет!»
21:43 2345
Мадуро нет, а чавизм продолжает жить
Мадуро нет, а чавизм продолжает жить Главная тема; все еще актуально
20:37 1700
Алиев о том, как золото взлетело до небес
Алиев о том, как золото взлетело до небес
22:17 930
А что у Азербайджана будет с Китаем? Заявление Ильхама Алиева
А что у Азербайджана будет с Китаем? Заявление Ильхама Алиева
22:10 837
Азербайджанский газ наступает. Важный сигнал
Азербайджанский газ наступает. Важный сигнал главное на этот час; все еще актуально
17:10 3989
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен» фото; видео; обновлено 22:55
22:55 8172
Какой ущерб «похищение» Мадуро может нанести бюджету Азербайджана?
Какой ущерб «похищение» Мадуро может нанести бюджету Азербайджана? наш комментарий
21:21 2343
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана все еще актуально
14:35 3659
Венесуэла ввела мобилизацию и начала розыск сторонников Трампа
Венесуэла ввела мобилизацию и начала розыск сторонников Трампа
20:59 2076
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться