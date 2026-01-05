А что у Азербайджана будет с Китаем? Заявление Ильхама Алиева

Подчеркнув, что Китай является одной из ведущих стран мира, глава государства отметил, что эти политические рамки, политическая платформа, безусловно, могут рассматриваться как проявление успешной дипломатии Азербайджана.

Одним из событий большой важности является стратегическое партнерство Азербайджана с Китаем. В прошлом году во время моего государственного визита в Китай была подписана Совместная декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, и это можно считать огромным успехом, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Подписание в течение года двух документов между Азербайджаном и Китаем – о стратегическом, а затем и всеобъемлющем стратегическом партнерстве - придало большой импульс развитию двусторонних экономических связей, сказал президент Азербайджана.

Указав, что рост товарооборота между Азербайджаном и Китаем превысил 4 миллиарда долларов, глава государства отметил, что китайские компании начали активно инвестировать в Азербайджане в сферы возобновляемой энергии, транспорта и другие отрасли.

Заявив, что Азербайджан является приоритетным партнером Китая в этом регионе, Ильхам Алиев подчеркнул, что в рамках достигнутых политических договоренностей началось военно-техническое сотрудничество: «Частично это сотрудничество было продемонстрировано на военном параде, но это только начало. Мы видим большой взаимный интерес. Кроме того, не ограничиваясь приобретением военной техники, мы работаем над созданием совместных предприятий, и работа в этом направлении уже началась».