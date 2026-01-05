А что у Азербайджана будет с Китаем? Заявление Ильхама Алиева

Одним из событий большой важности является стратегическое партнерство Азербайджана с Китаем. В прошлом году во время моего государственного визита в Китай была подписана Совместная декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, и это можно считать огромным успехом, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.
Подчеркнув, что Китай является одной из ведущих стран мира, глава государства отметил, что эти политические рамки, политическая платформа, безусловно, могут рассматриваться как проявление успешной дипломатии Азербайджана.
Подписание в течение года двух документов между Азербайджаном и Китаем – о стратегическом, а затем и всеобъемлющем стратегическом партнерстве - придало большой импульс развитию двусторонних экономических связей, сказал президент Азербайджана.
Указав, что рост товарооборота между Азербайджаном и Китаем превысил 4 миллиарда долларов, глава государства отметил, что китайские компании начали активно инвестировать в Азербайджане в сферы возобновляемой энергии, транспорта и другие отрасли.
Заявив, что Азербайджан является приоритетным партнером Китая в этом регионе, Ильхам Алиев подчеркнул, что в рамках достигнутых политических договоренностей началось военно-техническое сотрудничество: «Частично это сотрудничество было продемонстрировано на военном параде, но это только начало. Мы видим большой взаимный интерес. Кроме того, не ограничиваясь приобретением военной техники, мы работаем над созданием совместных предприятий, и работа в этом направлении уже началась».