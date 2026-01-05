USD 1.7000
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»

Эрдоган осудил США и Трампа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом турецкий лидер сообщил после заседания правительства. По его словам, в ходе беседы Анкара довела до Вашингтона свою позицию по ряду чувствительных вопросов, включая ситуацию в Венесуэле. Эрдоган подчеркнул, что дестабилизация в этой стране является неприемлемой.

Президент Турции заявил, что Анкара продолжает поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро и народ этой страны. «Турция и ее народ продолжат находиться рядом с жителями дружественной Венесуэлы, поддерживая усилия по развитию и росту благосостояния населения этой страны. Мадуро и в целом венесуэльский народ неоднократно подтверждали, что являются друзьями Турции», — отметил он.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция и Венесуэла на протяжении многих лет отдавали приоритет солидарности, в том числе в сложные периоды времени для обеих стран. Комментируя задержание венесуэльского лидера США, он заявил, что нарушение суверенных прав государств и норм международного права является рискованным шагом, способным привести к серьезным осложнениям на глобальном уровне.

«В мире, где право сильного преобладает над законностью, неизбежны нестабильность, кризисы и конфликты. Турция не одобряет ни одного действия, противоречащего международному праву», — подчеркнул Эрдоган. 

