Ильхам Алиев: Армения выйдет из тупика

Параллельно со строительными работами, ведущимися в Карабах е и Восточном Зангезуре, будут вестись работы в Нахчыванской Автономной Республике, будь то зеленая энергетика, сельское хозяйство, ирригация – сейчас там будут реализованы крупные ирригационные проекты, или туризм – мы объединим этот регион. Хочу еще раз повторить, мы бы сделали это в любом случае, но хорошо, что делаем это мирным путем, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Президент Азербайджана, отметив, что Армения только выиграет от этого, сказал: «Потому что Армения может выйти и выйдет из нынешнего состояния тупика. Откроются дороги между Азербайджаном и Арменией. Будут открыты дороги между Турцией и Арменией. Армения получит доступ к железным дорогам Ирана через Нахчыван, к железным дорогам России через Азербайджан. То есть это выгодно и для Армении. Здесь не должно быть проигравшей стороны. Во всяком случае, с экономической и транспортной точек зрения проигравших не будет. Если кто-то считает себя проигравшим с политической точки зрения, то это, как говорится, его проблема. Но если каждый посмотрит на этот вопрос с точки зрения прагматизма, то сможет увидеть пользу для себя».