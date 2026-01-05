USD 1.7000
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»

Сын Кадырова стал вице-премьером Чечни

22:38 475

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что назначил своего 20-летнего сына Ахмата исполняющим обязанности вице-премьера Чечни. Одновременно он сохранит пост министра по физической культуре и спорту Чечни, сообщают российские СМИ.

Исполняющим обязанности зампредседателя правительства Чечни назначен министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Кадыров отметил, что оба назначенца "обладают большим управленческим опытом, целым рядом исключительных профессиональных качеств, системным подходом к работе и высокой ответственностью", а также "глубоко понимают свои направления и уже внесли значительный вклад в развитие республики".

Эрдоган осудил США и Трампа
Эрдоган осудил США и Трампа
22:19 1053
Ильхам Алиев о профессионализме команды Трампа
Ильхам Алиев о профессионализме команды Трампа фото; видео; обновлено 21:17
21:17 5306
Ильхам Алиев: «Международного права больше нет!»
Ильхам Алиев: «Международного права больше нет!»
21:43 2368
Мадуро нет, а чавизм продолжает жить
Мадуро нет, а чавизм продолжает жить Главная тема; все еще актуально
20:37 1704
Алиев о том, как золото взлетело до небес
Алиев о том, как золото взлетело до небес
22:17 944
А что у Азербайджана будет с Китаем? Заявление Ильхама Алиева
А что у Азербайджана будет с Китаем? Заявление Ильхама Алиева
22:10 852
Азербайджанский газ наступает. Важный сигнал
Азербайджанский газ наступает. Важный сигнал главное на этот час; все еще актуально
17:10 3993
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен» фото; видео; обновлено 22:55
22:55 8194
Какой ущерб «похищение» Мадуро может нанести бюджету Азербайджана?
Какой ущерб «похищение» Мадуро может нанести бюджету Азербайджана? наш комментарий
21:21 2363
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана все еще актуально
14:35 3660
Венесуэла ввела мобилизацию и начала розыск сторонников Трампа
Венесуэла ввела мобилизацию и начала розыск сторонников Трампа
20:59 2083

