Сын Кадырова стал вице-премьером Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что назначил своего 20-летнего сына Ахмата исполняющим обязанности вице-премьера Чечни. Одновременно он сохранит пост министра по физической культуре и спорту Чечни, сообщают российские СМИ.

Исполняющим обязанности зампредседателя правительства Чечни назначен министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Кадыров отметил, что оба назначенца "обладают большим управленческим опытом, целым рядом исключительных профессиональных качеств, системным подходом к работе и высокой ответственностью", а также "глубоко понимают свои направления и уже внесли значительный вклад в развитие республики".