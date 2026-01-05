Сын Мадуро: Теперь это может случиться с любой страной

Николас Мадуро Герра, сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в понедельник заявил, что его отец был «похищен» Соединенными Штатами, и призвал мировое сообщество к международной солидарности, чтобы добиться его возвращения в страну.

С таким заявлением он выступил на сессии Национальной ассамблеи Венесуэлы, которая состоялась спустя два дня после задержания Мадуро и его супруги Силии Флорес в ходе американской военной операции в Каракасе. По словам Мадуро Герры, произошедшее является грубым нарушением суверенитета Венесуэлы и создает опасный прецедент.

Он подчеркнул, что, если подобные действия станут нормой, ни одно государство не сможет чувствовать себя в безопасности. По его словам, сегодня это произошло с Венесуэлой, а завтра может случиться с любой страной, отказавшейся подчиняться внешнему давлению. Мадуро Герра заявил, что происходящее представляет угрозу не только для региона, но и для глобальной стабильности, и принципа суверенного равенства государств.

Обращаясь к международному сообществу, он отметил, что поддержка Николаса Мадуро, Силии Флорес и Венесуэлы является не политическим жестом, а этической и правовой обязанностью. По его словам, молчание в условиях подобных нарушений подрывает международную систему.

Кроме того, Мадуро Герра прокомментировал свое включение в новое обвинительное заключение США против его отца и других лиц по обвинениям в незаконном обороте наркотиков и оружия. Он отверг все выдвинутые обвинения, заявив, что его семья подвергается преследованию.