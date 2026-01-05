Ильхам Алиев: Когда мы были в беде, Палестина нас не защищала

Глава государства, отметив, что «до сих пор, на наш взгляд, неясно, кто будет выдавать мандат и какой он будет», указал, что «Азербайджан не намерен участвовать в операциях peace enforcement».

«Участие в боевых действиях за пределами Азербайджана мной вообще не рассматривается», - сказал глава государства.

Президент Алиев отметил, что «мы не имеем никаких намерений рисковать жизнью и здоровьем азербайджанцев ради кого-то. Когда мы были в беде, мы были предоставлены своей судьбе. Никто нас не защищал. И в том числе, при всем уважении и сочувствии к Палестине, ведь Палестина тоже особо нас не защищала. Да, были резолюции Организации исламской конференции, которые поддерживались всеми. Мы за это благодарны всем странам, точно так же, как и Азербайджан и в ООН, и в Движении присоединения, и в Организации исламского сотрудничества всегда поддерживал Палестину и создание государства Палестины. И посольство Палестины функционирует в Азербайджане, в том числе благодаря финансовой помощи Азербайджана. Поэтому я всегда исходил из того, что дела арабских стран должны решать сами арабские страны».