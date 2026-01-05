USD 1.7000
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»

Ильхам Алиев: Когда мы были в беде, Палестина нас не защищала

5 января 2026, 23:21 2115

Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам прокомментировал распространяемую информацию об участии Азербайджана в возможных международных миссиях в секторе Газа.

Глава государства, отметив, что «до сих пор, на наш взгляд, неясно, кто будет выдавать мандат и какой он будет», указал, что «Азербайджан не намерен участвовать в операциях peace enforcement».

«Участие в боевых действиях за пределами Азербайджана мной вообще не рассматривается», - сказал глава государства.

Президент Алиев отметил, что «мы не имеем никаких намерений рисковать жизнью и здоровьем азербайджанцев ради кого-то. Когда мы были в беде, мы были предоставлены своей судьбе. Никто нас не защищал. И в том числе, при всем уважении и сочувствии к Палестине, ведь Палестина тоже особо нас не защищала. Да, были резолюции Организации исламской конференции, которые поддерживались всеми. Мы за это благодарны всем странам, точно так же, как и Азербайджан и в ООН, и в Движении присоединения, и в Организации исламского сотрудничества всегда поддерживал Палестину и создание государства Палестины. И посольство Палестины функционирует в Азербайджане, в том числе благодаря финансовой помощи Азербайджана. Поэтому я всегда исходил из того, что дела арабских стран должны решать сами арабские страны».

Ильхам Алиев: Армения выйдет из тупика
5 января 2026, 22:37 2480
Какой ущерб «похищение» Мадуро может нанести бюджету Азербайджана?
5 января 2026, 21:21 3798
Алиев о защите азербайджанского языка
5 января 2026, 23:59 661
Ильхам Алиев: Когда мы были в беде, Палестина нас не защищала
5 января 2026, 23:21 2116
Сын Мадуро: Теперь это может случиться с любой страной
5 января 2026, 23:13 1478
Эрдоган осудил США и Трампа
5 января 2026, 22:19 2709
Ильхам Алиев о профессионализме команды Трампа
5 января 2026, 21:17 6445
Ильхам Алиев: «Международного права больше нет!»
5 января 2026, 21:43 4082
Мадуро нет, а чавизм продолжает жить
5 января 2026, 20:37 2134
Алиев о том, как золото взлетело до небес
5 января 2026, 22:17 2226
А что у Азербайджана будет с Китаем? Заявление Ильхама Алиева
5 января 2026, 22:10 1898

