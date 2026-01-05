USD 1.7000
EUR 1.9859
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Новость дня
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»

Родригес принесла присягу в качестве временного президента Венесуэлы

5 января 2026, 23:40 479

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента страны. Ее принял председатель парламента Хорхе Родригес.

"Я прибыла сюда как исполнительный вице-президент конституционного президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро Мороса, чтобы принести присягу. Я делаю это с болью из-за страданий, причиненных венесуэльскому народу в результате противозаконной военной агрессии против нашей родины", - сказала Родригес на церемонии, которая транслировалась в эфире телеканала Telesur.

Ильхам Алиев: Армения выйдет из тупика
Ильхам Алиев: Армения выйдет из тупика
5 января 2026, 22:37 2482
Какой ущерб «похищение» Мадуро может нанести бюджету Азербайджана?
Какой ущерб «похищение» Мадуро может нанести бюджету Азербайджана? наш комментарий; все еще актуально
5 января 2026, 21:21 3799
Алиев о защите азербайджанского языка
Алиев о защите азербайджанского языка
5 января 2026, 23:59 662
Ильхам Алиев: Когда мы были в беде, Палестина нас не защищала
Ильхам Алиев: Когда мы были в беде, Палестина нас не защищала
5 января 2026, 23:21 2118
Сын Мадуро: Теперь это может случиться с любой страной
Сын Мадуро: Теперь это может случиться с любой страной
5 января 2026, 23:13 1480
Эрдоган осудил США и Трампа
Эрдоган осудил США и Трампа
5 января 2026, 22:19 2711
Ильхам Алиев о профессионализме команды Трампа
Ильхам Алиев о профессионализме команды Трампа фото; видео; обновлено 21:17
5 января 2026, 21:17 6449
Ильхам Алиев: «Международного права больше нет!»
Ильхам Алиев: «Международного права больше нет!»
5 января 2026, 21:43 4085
Мадуро нет, а чавизм продолжает жить
Мадуро нет, а чавизм продолжает жить Главная тема; все еще актуально
5 января 2026, 20:37 2137
Алиев о том, как золото взлетело до небес
Алиев о том, как золото взлетело до небес
5 января 2026, 22:17 2226
А что у Азербайджана будет с Китаем? Заявление Ильхама Алиева
А что у Азербайджана будет с Китаем? Заявление Ильхама Алиева
5 января 2026, 22:10 1899

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев: Армения выйдет из тупика
Ильхам Алиев: Армения выйдет из тупика
5 января 2026, 22:37 2482
Какой ущерб «похищение» Мадуро может нанести бюджету Азербайджана?
Какой ущерб «похищение» Мадуро может нанести бюджету Азербайджана? наш комментарий; все еще актуально
5 января 2026, 21:21 3799
Алиев о защите азербайджанского языка
Алиев о защите азербайджанского языка
5 января 2026, 23:59 662
Ильхам Алиев: Когда мы были в беде, Палестина нас не защищала
Ильхам Алиев: Когда мы были в беде, Палестина нас не защищала
5 января 2026, 23:21 2118
Сын Мадуро: Теперь это может случиться с любой страной
Сын Мадуро: Теперь это может случиться с любой страной
5 января 2026, 23:13 1480
Эрдоган осудил США и Трампа
Эрдоган осудил США и Трампа
5 января 2026, 22:19 2711
Ильхам Алиев о профессионализме команды Трампа
Ильхам Алиев о профессионализме команды Трампа фото; видео; обновлено 21:17
5 января 2026, 21:17 6449
Ильхам Алиев: «Международного права больше нет!»
Ильхам Алиев: «Международного права больше нет!»
5 января 2026, 21:43 4085
Мадуро нет, а чавизм продолжает жить
Мадуро нет, а чавизм продолжает жить Главная тема; все еще актуально
5 января 2026, 20:37 2137
Алиев о том, как золото взлетело до небес
Алиев о том, как золото взлетело до небес
5 января 2026, 22:17 2226
А что у Азербайджана будет с Китаем? Заявление Ильхама Алиева
А что у Азербайджана будет с Китаем? Заявление Ильхама Алиева
5 января 2026, 22:10 1899
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться