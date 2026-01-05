Родригес принесла присягу в качестве временного президента Венесуэлы

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента страны. Ее принял председатель парламента Хорхе Родригес.

"Я прибыла сюда как исполнительный вице-президент конституционного президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро Мороса, чтобы принести присягу. Я делаю это с болью из-за страданий, причиненных венесуэльскому народу в результате противозаконной военной агрессии против нашей родины", - сказала Родригес на церемонии, которая транслировалась в эфире телеканала Telesur.