Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»

Ильхам Алиев: «Исторический облик Баку менять нельзя»

5 января 2026, 23:52

Мы не можем изменить исторический архитектурный ансамбль Баку. Выходом может стать управление дорожно-транспортной системой и приоритетное развитие микромобильности, то есть общественного транспорта. Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана активно работает в этом направлении, привлекая международных специалистов. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью местным телеканалам.

Глава государства заявил, что утверждена карта новой дорожной инфраструктуры Баку, определены места расположения десяти новых станций метро, будут построены два дополнительных депо. Реализуются проекты оптимизации существующих станций метро. «За последние 20 лет было построено семь станций метро. Представьте, какая бы была сейчас ситуация, если бы их не построили?» - сказал Ильхам Алиев, добавив, что продолжается процесс предоставления большего пространства для микромобильности, пешеходов и организации некоторых улиц исключительно для пешеходного движения.

Глава государства указал, что общественность увидит это в ближайшие месяцы. В то же время в Баку широкий размах получило создание новых общественных пространств.

Ильхам Алиев: Армения выйдет из тупика
Ильхам Алиев: Армения выйдет из тупика
5 января 2026, 22:37
Какой ущерб «похищение» Мадуро может нанести бюджету Азербайджана?
Какой ущерб «похищение» Мадуро может нанести бюджету Азербайджана? наш комментарий; все еще актуально
5 января 2026, 21:21
Алиев о защите азербайджанского языка
Алиев о защите азербайджанского языка
5 января 2026, 23:59
Ильхам Алиев: Когда мы были в беде, Палестина нас не защищала
Ильхам Алиев: Когда мы были в беде, Палестина нас не защищала
5 января 2026, 23:21
Сын Мадуро: Теперь это может случиться с любой страной
Сын Мадуро: Теперь это может случиться с любой страной
5 января 2026, 23:13
Эрдоган осудил США и Трампа
Эрдоган осудил США и Трампа
5 января 2026, 22:19
Ильхам Алиев о профессионализме команды Трампа
Ильхам Алиев о профессионализме команды Трампа фото; видео; обновлено 21:17
5 января 2026, 21:17
Ильхам Алиев: «Международного права больше нет!»
Ильхам Алиев: «Международного права больше нет!»
5 января 2026, 21:43
Мадуро нет, а чавизм продолжает жить
Мадуро нет, а чавизм продолжает жить Главная тема; все еще актуально
5 января 2026, 20:37
Алиев о том, как золото взлетело до небес
Алиев о том, как золото взлетело до небес
5 января 2026, 22:17
А что у Азербайджана будет с Китаем? Заявление Ильхама Алиева
А что у Азербайджана будет с Китаем? Заявление Ильхама Алиева
5 января 2026, 22:10

