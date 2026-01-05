Ильхам Алиев: «Исторический облик Баку менять нельзя»

Мы не можем изменить исторический архитектурный ансамбль Баку. Выходом может стать управление дорожно-транспортной системой и приоритетное развитие микромобильности, то есть общественного транспорта. Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана активно работает в этом направлении, привлекая международных специалистов. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью местным телеканалам.

Глава государства заявил, что утверждена карта новой дорожной инфраструктуры Баку, определены места расположения десяти новых станций метро, будут построены два дополнительных депо. Реализуются проекты оптимизации существующих станций метро. «За последние 20 лет было построено семь станций метро. Представьте, какая бы была сейчас ситуация, если бы их не построили?» - сказал Ильхам Алиев, добавив, что продолжается процесс предоставления большего пространства для микромобильности, пешеходов и организации некоторых улиц исключительно для пешеходного движения.

Глава государства указал, что общественность увидит это в ближайшие месяцы. В то же время в Баку широкий размах получило создание новых общественных пространств.