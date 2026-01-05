Алиев о защите азербайджанского языка

При этом глава государства заметил, что «некоторые слова вошли в наш лексикон в советский период. Я не имею в виду слова, заимствованные из международного лексикона. Но, в принципе, мы смогли очиститься от них в период независимости».

Мы во все времена сохраняли свой язык, и азербайджанский язык, на котором мы говорим сегодня, не отличается от азербайджанского языка, на котором говорили наши прадеды. Это великое достижение. Считаю, что величие нашего народа в том, что мы не подверглись влиянию других языков, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

«Если мы смогли сохранить наш язык в годы колониализма, и наши предки передали его нам в наследство, то как мы можем не сохранять этот язык сегодня? Иногда сознательно, иногда по незнанию в наш язык проникают иностранные слова – они не обогащают его и не делают тех, кто их использует, умнее… Знать много языков – это хорошо, я тоже сторонник этого. Но надо говорить на иностранных языках, когда это необходимо. Мы должны защищать свой язык. Иностранные слова разрушают язык, не обогащают его и подрывают национальную идентичность, капля за каплей, потихоньку. Возможно, мы сами этого даже не замечаем, но разрушения происходят капля за каплей. Если язык будет утрачен или испорчен, или мы полностью адаптируемся к другому языку, то тогда будет утрачена и национальная идентичность, за этим последует государственность, а потом, не дай Аллах, наша страна может столкнуться с большой катастрофой. Поэтому защита азербайджанского языка – это обязанность каждого из нас. Я говорю это с полной уверенностью и призываю всех к этой борьбе», - сказал глава государства.

Говоря об азербайджанской науке, президент Алиев отметил, что «если мы действительно хотим развивать науку, если хотим не просто обеспечить занятость научных работников, а продвигать науку, то необходимо идти на реформы. Это неизбежно. Если мы этого не сделаем, то и у развития будут определенные ограничения».

Ильхам Алиев, подчеркнув, что прогресс развитых стран основан только на интеллекте, уме, образовании, науке, а не на нефти, газе, сказал, что за последние 20 лет в Азербайджане создано 10 новых высших учебных заведений: «Это намерение государства, государственная политика. Повышение качества образования, социального обеспечения и профессионализма преподавателей, тестовая система и прочее. Все эти факторы преследуют одну цель – чтобы общество было грамотным и образованным. Только тогда мы сможем достичь долгосрочного развития. Если этого не будет, после исчерпания наших запасов нефти и газа мы можем оказаться в сложнейшей ситуации».