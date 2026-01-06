В Вашингтоне сделали заявление о работе ПВО в Венесуэле

Министр обороны США Пит Хегсет прокомментировал недавние действия американских военных в Венесуэле, сделав ироничное заявление о работе российских систем ПВО.

Выступая публично, он заявил, что три ночи назад около 200 американских военнослужащих были задействованы в операции в центре Каракаса. По его словам, операция прошла успешно.

«Три ночи назад почти 200 наших лучших американцев отправились в центр Каракаса. Похоже, российская система ПВО работала не так хорошо, не так ли?» — заявил глава Пентагона.