Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»

В Вашингтоне сделали заявление о работе ПВО в Венесуэле

Министр обороны США Пит Хегсет прокомментировал недавние действия американских военных в Венесуэле, сделав ироничное заявление о работе российских систем ПВО.

Выступая публично, он заявил, что три ночи назад около 200 американских военнослужащих были задействованы в операции в центре Каракаса. По его словам, операция прошла успешно.

«Три ночи назад почти 200 наших лучших американцев отправились в центр Каракаса. Похоже, российская система ПВО работала не так хорошо, не так ли?» — заявил глава Пентагона.

Ильхам Алиев: Армения выйдет из тупика
Ильхам Алиев: Армения выйдет из тупика
5 января 2026, 22:37 2490
Какой ущерб «похищение» Мадуро может нанести бюджету Азербайджана?
Какой ущерб «похищение» Мадуро может нанести бюджету Азербайджана?
5 января 2026, 21:21
5 января 2026, 21:21 3805
Алиев о защите азербайджанского языка
Алиев о защите азербайджанского языка
5 января 2026, 23:59 667
Ильхам Алиев: Когда мы были в беде, Палестина нас не защищала
Ильхам Алиев: Когда мы были в беде, Палестина нас не защищала
5 января 2026, 23:21
5 января 2026, 23:21 2125
Сын Мадуро: Теперь это может случиться с любой страной
Сын Мадуро: Теперь это может случиться с любой страной
5 января 2026, 23:13
5 января 2026, 23:13 1484
Эрдоган осудил США и Трампа
Эрдоган осудил США и Трампа
5 января 2026, 22:19 2719
Ильхам Алиев о профессионализме команды Трампа
Ильхам Алиев о профессионализме команды Трампа
5 января 2026, 21:17
5 января 2026, 21:17 6454
Ильхам Алиев: «Международного права больше нет!»
Ильхам Алиев: «Международного права больше нет!»
5 января 2026, 21:43
5 января 2026, 21:43 4092
Мадуро нет, а чавизм продолжает жить
Мадуро нет, а чавизм продолжает жить
5 января 2026, 20:37
5 января 2026, 20:37 2139
Алиев о том, как золото взлетело до небес
Алиев о том, как золото взлетело до небес
5 января 2026, 22:17 2228
А что у Азербайджана будет с Китаем? Заявление Ильхама Алиева
А что у Азербайджана будет с Китаем? Заявление Ильхама Алиева
5 января 2026, 22:10
5 января 2026, 22:10 1901

