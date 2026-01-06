Орбан: визит Путина в Венгрию сейчас нецелесообразен

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в настоящее время визит президента России Владимира Путина в Будапешт не является актуальным, поскольку между двумя странами нет двусторонних вопросов, требующих обсуждения.

Выступая в понедельник на пресс-конференции, Орбан отметил, что все ключевые темы уже были затронуты в ходе его недавнего визита в Москву. По его словам, приезд российского лидера в Венгрию возможен лишь в более широком международном контексте, например в рамках возможного саммита России и США по ситуации вокруг Украины.

«Визит президента Путина в Венгрию сейчас не актуален, я не вижу в этом необходимости. Венгрия — одна из немногих стран, где для такого визита нет политических препятствий. Поэтому если появится веская причина, например проведение мирных переговоров, препятствий не будет», — заявил Орбан.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении провести переговоры с Владимиром Путиным в Будапеште, однако эта встреча так и не состоялась.

Кроме того, Орбан прокомментировал задержание американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он отметил, что ведущие мировые державы все чаще действуют, не опираясь на нормы международного права, однако подчеркнул, что Венгрия не намерена давать этическую оценку подобным действиям.