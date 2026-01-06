USD 1.7000
EUR 1.9859
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Новость дня
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»

Орбан: визит Путина в Венгрию сейчас нецелесообразен

00:28 88

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в настоящее время визит президента России Владимира Путина в Будапешт не является актуальным, поскольку между двумя странами нет двусторонних вопросов, требующих обсуждения.

Выступая в понедельник на пресс-конференции, Орбан отметил, что все ключевые темы уже были затронуты в ходе его недавнего визита в Москву. По его словам, приезд российского лидера в Венгрию возможен лишь в более широком международном контексте, например в рамках возможного саммита России и США по ситуации вокруг Украины.

«Визит президента Путина в Венгрию сейчас не актуален, я не вижу в этом необходимости. Венгрия — одна из немногих стран, где для такого визита нет политических препятствий. Поэтому если появится веская причина, например проведение мирных переговоров, препятствий не будет», — заявил Орбан.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении провести переговоры с Владимиром Путиным в Будапеште, однако эта встреча так и не состоялась.

Кроме того, Орбан прокомментировал задержание американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он отметил, что ведущие мировые державы все чаще действуют, не опираясь на нормы международного права, однако подчеркнул, что Венгрия не намерена давать этическую оценку подобным действиям.

Ильхам Алиев: Армения выйдет из тупика
Ильхам Алиев: Армения выйдет из тупика
5 января 2026, 22:37 2493
Какой ущерб «похищение» Мадуро может нанести бюджету Азербайджана?
Какой ущерб «похищение» Мадуро может нанести бюджету Азербайджана? наш комментарий; все еще актуально
5 января 2026, 21:21 3807
Алиев о защите азербайджанского языка
Алиев о защите азербайджанского языка
5 января 2026, 23:59 669
Ильхам Алиев: Когда мы были в беде, Палестина нас не защищала
Ильхам Алиев: Когда мы были в беде, Палестина нас не защищала
5 января 2026, 23:21 2128
Сын Мадуро: Теперь это может случиться с любой страной
Сын Мадуро: Теперь это может случиться с любой страной
5 января 2026, 23:13 1485
Эрдоган осудил США и Трампа
Эрдоган осудил США и Трампа
5 января 2026, 22:19 2723
Ильхам Алиев о профессионализме команды Трампа
Ильхам Алиев о профессионализме команды Трампа фото; видео; обновлено 21:17
5 января 2026, 21:17 6455
Ильхам Алиев: «Международного права больше нет!»
Ильхам Алиев: «Международного права больше нет!»
5 января 2026, 21:43 4095
Мадуро нет, а чавизм продолжает жить
Мадуро нет, а чавизм продолжает жить Главная тема; все еще актуально
5 января 2026, 20:37 2139
Алиев о том, как золото взлетело до небес
Алиев о том, как золото взлетело до небес
5 января 2026, 22:17 2229
А что у Азербайджана будет с Китаем? Заявление Ильхама Алиева
А что у Азербайджана будет с Китаем? Заявление Ильхама Алиева
5 января 2026, 22:10 1901

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев: Армения выйдет из тупика
Ильхам Алиев: Армения выйдет из тупика
5 января 2026, 22:37 2493
Какой ущерб «похищение» Мадуро может нанести бюджету Азербайджана?
Какой ущерб «похищение» Мадуро может нанести бюджету Азербайджана? наш комментарий; все еще актуально
5 января 2026, 21:21 3807
Алиев о защите азербайджанского языка
Алиев о защите азербайджанского языка
5 января 2026, 23:59 669
Ильхам Алиев: Когда мы были в беде, Палестина нас не защищала
Ильхам Алиев: Когда мы были в беде, Палестина нас не защищала
5 января 2026, 23:21 2128
Сын Мадуро: Теперь это может случиться с любой страной
Сын Мадуро: Теперь это может случиться с любой страной
5 января 2026, 23:13 1485
Эрдоган осудил США и Трампа
Эрдоган осудил США и Трампа
5 января 2026, 22:19 2723
Ильхам Алиев о профессионализме команды Трампа
Ильхам Алиев о профессионализме команды Трампа фото; видео; обновлено 21:17
5 января 2026, 21:17 6455
Ильхам Алиев: «Международного права больше нет!»
Ильхам Алиев: «Международного права больше нет!»
5 января 2026, 21:43 4095
Мадуро нет, а чавизм продолжает жить
Мадуро нет, а чавизм продолжает жить Главная тема; все еще актуально
5 января 2026, 20:37 2139
Алиев о том, как золото взлетело до небес
Алиев о том, как золото взлетело до небес
5 января 2026, 22:17 2229
А что у Азербайджана будет с Китаем? Заявление Ильхама Алиева
А что у Азербайджана будет с Китаем? Заявление Ильхама Алиева
5 января 2026, 22:10 1901
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться