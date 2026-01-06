США готовятся к возвращению в Каракас

Ссылаясь на неназванного сотрудника Госдепартамента США, AP отметило, что идет работа, направленная на то, чтобы повторно открыть американскую дипломатическую миссию в Каракасе. Однако, как подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства, решения о возобновлении деятельности посольства не принято. На восстановление такой работы может потребоваться несколько месяцев.

Об отзыве из Каракаса персонала американского посольства и его закрытии Госдепартамент объявил в середине марта 2019 года. В обнародованном от имени Майка Помпео, являвшегося тогда госсекретарем США, письменном заявлении говорилось, что присутствие американского дипломатического персонала в Каракасе стало ограничителем политики Вашингтона в отношении Венесуэлы. После этого интересы США в Венесуэле представляла Швейцария. Кроме того, весной 2019 года американское правительство потребовало от работавших в Вашингтоне дипломатов Венесуэлы покинуть посольство и впоследствии фактически передало его силам венесуэльской оппозиции.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал хозяин Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.