Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»

США готовятся к возвращению в Каракас

Американская администрация готовит планы возобновления работы посольства США в Каракасе на случай, если президент Дональд Трамп отдаст соответствующее распоряжение. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press (AP).

Ссылаясь на неназванного сотрудника Госдепартамента США, AP отметило, что идет работа, направленная на то, чтобы повторно открыть американскую дипломатическую миссию в Каракасе. Однако, как подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства, решения о возобновлении деятельности посольства не принято. На восстановление такой работы может потребоваться несколько месяцев.

Об отзыве из Каракаса персонала американского посольства и его закрытии Госдепартамент объявил в середине марта 2019 года. В обнародованном от имени Майка Помпео, являвшегося тогда госсекретарем США, письменном заявлении говорилось, что присутствие американского дипломатического персонала в Каракасе стало ограничителем политики Вашингтона в отношении Венесуэлы. После этого интересы США в Венесуэле представляла Швейцария. Кроме того, весной 2019 года американское правительство потребовало от работавших в Вашингтоне дипломатов Венесуэлы покинуть посольство и впоследствии фактически передало его силам венесуэльской оппозиции.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал хозяин Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.

