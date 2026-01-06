ХАМАС разместил вооружения на юге Ливана. Армия Израиля готовится к ударам

Представитель Армия обороны Израиля Авихай Адраи опубликовал предупреждение для жителей деревень на юге Ливана с призывом срочно эвакуироваться. По его словам, в ближайшее время в этих районах планируются удары по военной инфраструктуре ХАМАС, включая оружие и ракеты, размещенные при поддержке "Хезболлы".

В другом заявлении Адраи также сообщил о готовящихся атаках по объектам "Хезболлы" в Южном Ливане.

Кроме того, ранее в тот же день пресс-служба армии Израиля заявила о ликвидации двух боевиков "Хезболлы" в рамках мер по предотвращению восстановления ее военной активности на юге Ливана.