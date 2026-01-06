Ильхам Алиев: Азербайджан работает над стабилизацией добычи нефти

Мы работаем над стабилизацией добычи нефти. Это возможно. А также над увеличением нашей добычи природного газа. Это также добавит дополнительную динамику нашей экономике, чтобы она могла расти. Но рост должен быть естественным. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью местным телеканалам.

Президент, отметив, что в ходе многих встреч с так называемой группой лидеров стран, которые сильно поддерживают Армению и постоянно жалуются на то, как Армении трудно из-за геополитики, как она уязвима, потому что некоторые страны хотят навредить ее интересам, добавил: "Я всегда говорю: посмотрите на ВВП и на товарооборот с Россией. Когда началась российско-украинская война, товарооборот между Арменией и Россией составлял около 2 миллиардов долларов США. Два года назад он был 12 миллиардов долларов. Так что это очевидно. Это обход санкций. Как они это называют, "параллельный импорт" или "импорт в серой зоне". Но никто ни в Европейской комиссии, ни в Европейском парламенте, ни в Парламентской ассамблее Совета Европы даже слова не сказал, не сделал замечания Армении, даже не по поводу санкций, а вообще. Никто ничего не сказал. Потому что для них быть каналом обхода санкций – это приемлемо. Но наш ВВП растет не потому, что мы помогаем кому-то обходить санкции, мы этого не делаем. Он растет благодаря нашим экономическим показателям".

"Цифры важны, но самое важное – это повседневная жизнь людей и экономический потенциал страны. И также очевидно, что чем больше ваша экономика, тем большее значение имеет каждый процент. Когда объем экономики составляет около 70 или 80 млрд долларов, каждый процент означает почти миллиард долларов. И получить этот миллиард долларов за один год - задача непростая. Но все же я думаю, что можно добиться лучших результатов. Когда добыча нефти стабилизируется, я думаю, мы увидим более высокие показатели ВВП. Но опять же, для меня это не соревнование, не гонка, просто наша экономика должна дать нам возможность развиваться, обеспечивать лучшие условия жизни для людей, восстанавливать освобожденные территории, инвестировать в оборонный потенциал и укреплять экономику", - подчеркнул Ильхам Алиев.