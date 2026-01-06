Нетаньяху попросил Путина о необычном одолжении

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил российского президента Владимира Путина передать сообщение Тегерану о том, что израильская сторона не намерена нападать на Иран, передает Kan News со ссылкой на дипломатические источники.

По данным Kan News, Путин и Нетаньяху недавно несколько раз разговаривали по телефону на фоне напряженности между Израилем и Ираном. «Нетаньяху попросил Путина заверить Иран: «Мы не будем нападать на них», — говорится в материале.

О последней телефонной беседе двух лидеров Кремль сообщал 15 ноября. Тогда они обсудили прекращение огня в Газе, вопросы ядерной программы Ирана и стабилизацию ситуации в Сирии. Месяцем ранее Путин рассказывал, что Россия получает сигналы от Израиля об отсутствии заинтересованности в конфронтации с Ираном.

Как передает Kan News, Израиль обеспокоен, что Тегеран, считая нападение неизбежным, может нанести удар по израильской территории первым. Послание Нетаньяху направлено на то, чтобы предотвратить этот сценарий.

Выступая в Кнессете 5 января, премьер заявил, что любая атака со стороны Тегерана будет иметь «серьезные последствия». По словам Нетаньяху, власти Израиля и президент США Дональд Трамп в целом придерживаются единой позиции по Ирану и более широким региональным вопросам: «Мы не позволим Ирану восстановить производство баллистических ракет и, конечно же, возобновить ядерную программу».