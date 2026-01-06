Алиев: Грузы из Китая и Центральной Азии пойдут по Зангезурскому коридору

Естественно, мы рассчитываем, что грузы из Китая и стран Центральной Азии пойдут также и по Зангезурскому коридору. Мы его, естественно, рассматриваем в первую очередь как связь с Нахчыванской Автономной Республикой, но и так же как и международный транспортный коридор.

Об этом 5 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Глава государства подчеркнул, что сегодня из Азербайджана в западном направлении существует один железнодорожный путь: "Будет два. Два всегда лучше, чем один. Особенно тогда, когда ты не имеешь выхода к открытому океану и должен проходить через сопредельные страны. Всегда лучше иметь альтернативу для объема, для конкурентоспособности, для того, чтобы не было монополизации транзитного маршрута кем-либо, и для того, чтобы, естественно, были более конкурентоспособные тарифные условия.

Это очень большой сектор нашего взаимодействия, и, естественно, в данном случае для Китайской Народной Республики здесь, в этом регионе, Азербайджан является, я думаю, приоритетным партнером и с точки зрения объема товарооборота, с точки зрения потенциала, и с точки зрения, если можно так сказать, страны-распределителя потока с Южного Кавказа в дальнейших направлениях. А эти потоки могут идти, как мы все знаем, во многих направлениях. Отсюда в двух направлениях на Запад, в одном, а потом и в двух направлениях, опять же через Зангезурский коридор, на Юг, в сторону Ближнего Востока, Персидского залива, ну и, конечно, направление северное, оно также полностью будет задействовано".

Президент заявил, что поэтому Азербайджан должен играть роль, если можно так сказать, фасилитатора, страны, способствующей увеличению грузопотока, страны, которая инвестирует в свою инфраструктуру и в инфраструктуру сопредельных стран, и распределителя потоков, исходя, естественно, из коммерческой целесообразности и многих других факторов: "Поэтому роль Азербайджана в качестве транспортного центра, к тому же не имеющего выход к открытым морям, будет естественно нарастать".

Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "к сожалению, количество войн в мире растет, спрос на военную продукцию растет. Цены на нее резко выросли".

"В первую очередь, резко выросла цена на боеприпасы. Поэтому это может стать для нас альтернативным источником валюты, и поставленная мною краткосрочная цель – довести экспорт до одного миллиарда долларов. Считаю, что мы сможем достичь этой цифры за три-четыре года. Это вполне реально. Зарубежные компании также проявляют большой интерес, местные компании также активно работают. Поэтому уверен, что в ближайшем будущем азербайджанская общественность будет ознакомлена с работой, проводимой в этой области", - подчеркнул глава государства.