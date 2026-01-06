USD 1.7000
EUR 1.9859
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Новость дня
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»

Алиев: Грузы из Китая и Центральной Азии пойдут по Зангезурскому коридору

01:47 171

Естественно, мы рассчитываем, что грузы из Китая и стран Центральной Азии пойдут также и по Зангезурскому коридору. Мы его, естественно, рассматриваем в первую очередь как связь с Нахчыванской Автономной Республикой, но и так же как и международный транспортный коридор.

Об этом 5 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Глава государства подчеркнул, что сегодня из Азербайджана в западном направлении существует один железнодорожный путь: "Будет два. Два всегда лучше, чем один. Особенно тогда, когда ты не имеешь выхода к открытому океану и должен проходить через сопредельные страны. Всегда лучше иметь альтернативу для объема, для конкурентоспособности, для того, чтобы не было монополизации транзитного маршрута кем-либо, и для того, чтобы, естественно, были более конкурентоспособные тарифные условия.

Это очень большой сектор нашего взаимодействия, и, естественно, в данном случае для Китайской Народной Республики здесь, в этом регионе, Азербайджан является, я думаю, приоритетным партнером и с точки зрения объема товарооборота, с точки зрения потенциала, и с точки зрения, если можно так сказать, страны-распределителя потока с Южного Кавказа в дальнейших направлениях. А эти потоки могут идти, как мы все знаем, во многих направлениях. Отсюда в двух направлениях на Запад, в одном, а потом и в двух направлениях, опять же через Зангезурский коридор, на Юг, в сторону Ближнего Востока, Персидского залива, ну и, конечно, направление северное, оно также полностью будет задействовано".

Президент заявил, что поэтому Азербайджан должен играть роль, если можно так сказать, фасилитатора, страны, способствующей увеличению грузопотока, страны, которая инвестирует в свою инфраструктуру и в инфраструктуру сопредельных стран, и распределителя потоков, исходя, естественно, из коммерческой целесообразности и многих других факторов: "Поэтому роль Азербайджана в качестве транспортного центра, к тому же не имеющего выход к открытым морям, будет естественно нарастать".

Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "к сожалению, количество войн в мире растет, спрос на военную продукцию растет. Цены на нее резко выросли".

"В первую очередь, резко выросла цена на боеприпасы. Поэтому это может стать для нас альтернативным источником валюты, и поставленная мною краткосрочная цель – довести экспорт до одного миллиарда долларов. Считаю, что мы сможем достичь этой цифры за три-четыре года. Это вполне реально. Зарубежные компании также проявляют большой интерес, местные компании также активно работают. Поэтому уверен, что в ближайшем будущем азербайджанская общественность будет ознакомлена с работой, проводимой в этой области", - подчеркнул глава государства.

Ильхам Алиев: «Исторический облик Баку менять нельзя»
Ильхам Алиев: «Исторический облик Баку менять нельзя»
5 января 2026, 23:52 1792
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен» все еще актуально
5 января 2026, 22:55 10524
Ильхам Алиев: Азербайджан работает над стабилизацией добычи нефти
Ильхам Алиев: Азербайджан работает над стабилизацией добычи нефти
01:24 423
Ильхам Алиев: Армения выйдет из тупика
Ильхам Алиев: Армения выйдет из тупика
5 января 2026, 22:37 3410
Какой ущерб «похищение» Мадуро может нанести бюджету Азербайджана?
Какой ущерб «похищение» Мадуро может нанести бюджету Азербайджана? наш комментарий; все еще актуально
5 января 2026, 21:21 4573
Алиев о защите азербайджанского языка
Алиев о защите азербайджанского языка
5 января 2026, 23:59 1501
Ильхам Алиев: Когда мы были в беде, Палестина нас не защищала
Ильхам Алиев: Когда мы были в беде, Палестина нас не защищала
5 января 2026, 23:21 3561
Сын Мадуро: Теперь это может случиться с любой страной
Сын Мадуро: Теперь это может случиться с любой страной
5 января 2026, 23:13 2253
Эрдоган осудил США и Трампа
Эрдоган осудил США и Трампа
5 января 2026, 22:19 3511
Ильхам Алиев о профессионализме команды Трампа
Ильхам Алиев о профессионализме команды Трампа фото; видео; обновлено 21:17
5 января 2026, 21:17 6953
Ильхам Алиев: «Международного права больше нет!»
Ильхам Алиев: «Международного права больше нет!»
5 января 2026, 21:43 5003

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев: «Исторический облик Баку менять нельзя»
Ильхам Алиев: «Исторический облик Баку менять нельзя»
5 января 2026, 23:52 1792
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен» все еще актуально
5 января 2026, 22:55 10524
Ильхам Алиев: Азербайджан работает над стабилизацией добычи нефти
Ильхам Алиев: Азербайджан работает над стабилизацией добычи нефти
01:24 423
Ильхам Алиев: Армения выйдет из тупика
Ильхам Алиев: Армения выйдет из тупика
5 января 2026, 22:37 3410
Какой ущерб «похищение» Мадуро может нанести бюджету Азербайджана?
Какой ущерб «похищение» Мадуро может нанести бюджету Азербайджана? наш комментарий; все еще актуально
5 января 2026, 21:21 4573
Алиев о защите азербайджанского языка
Алиев о защите азербайджанского языка
5 января 2026, 23:59 1501
Ильхам Алиев: Когда мы были в беде, Палестина нас не защищала
Ильхам Алиев: Когда мы были в беде, Палестина нас не защищала
5 января 2026, 23:21 3561
Сын Мадуро: Теперь это может случиться с любой страной
Сын Мадуро: Теперь это может случиться с любой страной
5 января 2026, 23:13 2253
Эрдоган осудил США и Трампа
Эрдоган осудил США и Трампа
5 января 2026, 22:19 3511
Ильхам Алиев о профессионализме команды Трампа
Ильхам Алиев о профессионализме команды Трампа фото; видео; обновлено 21:17
5 января 2026, 21:17 6953
Ильхам Алиев: «Международного права больше нет!»
Ильхам Алиев: «Международного права больше нет!»
5 января 2026, 21:43 5003
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться