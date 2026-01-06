Ильхам Алиев заявил, что соединит Нахчыван, Восточный Зангезур и Карабах в один регион

По словам Алиева, азербайджанские дороги, ведущие к границе с Арменией – как железная, так и автомобильная – в скором времени будут полностью готовы. Автомобильная дорога готова почти на 95 процентов. Физическая готовность железной дороги составляет 70 процентов. Алиев особо подчеркнул, что Баку может ускорить работу. Но особой необходимости в этом нет, поскольку на территории Армении работы еще не начаты. Там необходимо построить дорогу протяженностью 42 километра. Параллельно уже готова большая часть дороги на территории Нахчывана. А длина дороги составляет около 190 километров – большая часть дороги уже готова. Правда, ее состояние не очень хорошее, но сегодня этой дороги достаточно для перевозки возможных грузов. Как в ордубадском, так и в садаракском направлениях есть отсутствующие участки. Азербайджанский президент сказал, что сейчас начато строительство железных дорог, которых не было, и через год-два работы будут завершены.

"На самом деле мы начали реализацию этого коридора через несколько месяцев после окончания Второй Карабах ской войны. Если не ошибаюсь, уже в начале 2021 года был заложен фундамент этой железной дороги. Честно говоря, у меня не было сомнений, что эта дорога будет открыта. Если бы были сомнения, мы, наверное, не вложили бы столько средств. В одном из интервью я даже сказал, что она будет открыта любым способом. Иногда есть необходимость и в такой риторике, потому что она, мягко говоря, стимулирует противоположную сторону. Но, конечно, решение этого вопроса в Америке при участии Трампа, позволяет сказать, что он уже полностью решен", - заявил президент Азербайджана в интервью азербайджанским телеканалам.

Что касается оставшейся части дороги, то Алиев заявил, что азербайджанская сторона приглашает иностранных инвесторов: "Кто хочет, пусть инвестирует. Мы открыли эту сферу для иностранных инвестиций. Таким образом, после полного завершения этого проекта его пропускная способность составит 15 миллионов тонн, и, как я ранее отметил, он станет частью как маршрута Восток–Запад, так и Восток–Юг, а возможно, и Север–Юг. Сегодня, когда говорят о проекте Север–Юг, в первую очередь имеют в виду маршрут Россия–Азербайджан–Иран, то есть дорогу Решт–Астара. Эта дорога тоже важна. Однако после открытия Зангезурского коридора будет восстановлена существовавшая в советское время дорога Советский Союз-Иран. То есть Россия–Баку–Агбенд–Армения–Нахчыван–Джульфа–Персидский залив станет второй дорогой маршрута Север–Юг. Это также станет вторым маршрутом Среднего коридора, и, конечно, грузоперевалочная способность увеличится. Из Нахчывана дорога последует в двух направлениях. Одно – Турция-Европа, а другое – Иран, Персидский залив и Ближний Восток. Как я уже отметил, ключевой, так сказать, направляющей стороной будем мы. Грузы будут аккумулироваться в Азербайджане и отсюда отправляться по различным направлениям. Поэтому реализация Зангезурского коридора должна рассматриваться как уже решенный вопрос. Я не верю, что Армения сможет уклониться от этого вопроса, это можно расценивать как самоубийство. Особенно если учитывать, что Президент Америки Трамп дал этому маршруту свое имя, и теперь это его дорога. Новости, поступающие из Армении, также указывают на то, что в этом году планируется физическое строительство дороги.

Как вы знаете, в прошлом году турецкая сторона приняла решение о строительстве железной дороги Карс-Нахчыван. Таким образом, будет сообщение от Нахчывана до Карса с полным подключением к железнодорожной сети Турции. Этот проект тоже следует рассматривать как очень важный. Потому что обязательно нужна железная дорога, которая соединит Нахчыван с Турцией, и все эти проекты, конечно же, должны реализовываться в тесной координации. На территории Азербайджана все эти вопросы, связанные со строительством дорог, можно решить быстрее. Но при координации будет и экономия средств, потому что нам также нужно знать, когда и какой сегмент дороги будет готов, чтобы к тому времени подготовить свою инфраструктуру. Но, повторяю, никаких проблем, связанных с Зангезурским коридором, на нашей территории уже не осталось.

Должен также отметить, что по нашей инициативе в поселке Агбенд строится мост через Араз. То есть у нас фактически будет две дороги из этого региона - в западном и южном направлениях. Одна – Зангезурский коридор – через Армению, а другая – Аразский коридор – через Иран. Инициаторами этого тоже были мы. Мы строим мост на собственные средства. В настоящее время, чтобы добраться из основной части Азербайджана в Нахчыван, нужно проделать долгий путь через Билясувар. Теперь же путь с территории Ирана до Нахчывана составит всего 45-50 километров. Таким образом, между основной частью Азербайджана и Нахчываном будет два сообщения: одно - через Армению, другое - через Иран. Мы фактически соединим Нахчыван, Восточный Зангезур и Карабах в один регион".