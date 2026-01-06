За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент

По словам главы государства, в Азербайджане речь не идет о молодом или старшем поколении. Речь идет о качествах людей, о воспитании, которое они получают в семье, в школе и в обществе.

“ Я создал институт специального представительства и в Нахчыване. К сожалению, назначенный мной кадр не оправдал моего доверия и поэтому был освобожден от должности. Недавно он был назначен главой исполнительной власти одного из районов Баку. Причем тогда, в ноябре были назначены несколько глав исполнительной власти. Мои поручения, заявления о том, что нужно уделять внимание людям, не мешать предпринимателям, бороться с взяточничеством, коррупцией, слова о социальной справедливости были опубликованы в прессе. Но одного из назначенных мной людей я через месяц уволил (президент имеет ввиду главу Насиминского района Баку - haqqin). Это меня очень огорчает. Потому что, знаете, я занимаю эту должность уже 22 года, и за эти годы я назначил много кадров, оказал им доверие. Каждый раз я провожу встречи или телефонные разговоры с новоназначенными главами исполнительной власти. Информация о некоторых из них передается по телевидению, публикуется в прессе, а о некоторых – не публикуется, но суть моих рекомендаций не меняется. Огорчает то, что, к сожалению, нарушения допускают и молодые кадры», - заявил президент Азербайджана в интервью телеканалам.

Доверие оказывается, и те, кто его оправдывает, всегда получают поддержку, - говорит И.Алиев. - Я всегда был справедлив к кадрам. Но те, кто не оправдывает доверие, кто сбивается с пути, конечно же, либо привлекаются к уголовной ответственности – таких случаев достаточно, либо наказываются в административном порядке. Что я могу сказать? Буду продолжать, это не плавный процесс. Проведение структурных реформ, конечно, важно. Но подготовка чистых, честных кадров – еще более важный вопрос, и мой опыт показывает, что он важнее структурных изменений.

Ильхам Алиев заявил, что модель управления, применяемая в Карабахе и Восточном Зангезуре, выраженная в новом институте спецпредставительства президента, может быть применена и по всей в стране. Однако президент не стал конкретизировать и уточнять сроки введения нового представительства. “Это тоже оперативный, гибкий метод управления, не требующий участия большого числа чиновников. В любом случае, на освобожденных территориях эта модель себя оправдала, то есть будущее покажет”, - подытожил Алиев.

Президент особо подчеркнул, что после такой грандиозной и исторической Победы в обществе царит подъем духа. И по мнению президента, к проблемам в обществе, к произволу чиновников в отношении кадров должны быть нетерпимыми. “Во главе со мной все должны быть нетерпимыми”, - прозвучал рефрен в речи И.Алиева.

Далее президент продолжил: “У нас прекрасное общество. Дела в стране развиваются в позитивном русле. Посмотрите, каких больших успехов Азербайджан достиг на мировой арене. Вопросы, связанные с внешней политикой, о которых я упоминал, - это только часть работ.

Никакого беспокойства, связанного с экономическим развитием, нет. Однако кадры, которым я доверяю, и все государственные чиновники должны выстраивать свою деятельность, основываясь на этих принципах. И снова возвращаюсь к общественному контролю, потому что многие мои решения были приняты именно в результате общественного контроля. Сейчас общественность об этом не знает, но поступающие с мест сигналы проверяются, и сигналы, связанные с этими неудачными назначениями, о которых я упомянул, поступают с мест. Если с мест не поступают сигналы, то откуда я узнаю? Они несколько раз проверяются, причем несколькими структурами, не одной, а несколькими, чтобы исключить личную предвзятость. Затем, когда это подтверждается, принимается решение, и все должностные лица должны об этом знать. Назначение на должность – это большое доверие. Однако, если это доверие чиновником не оправдывается, то распоряжение не заставит себя долго ждать”.