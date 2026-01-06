USD 1.7000
EUR 1.9859
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Новость дня
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»

За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент

прямая речь
03:33 285

Я создал институт специального представительства и в Нахчыване. К сожалению, назначенный мной кадр не оправдал моего доверия и поэтому был освобожден от должности. Недавно он был назначен главой исполнительной власти одного из районов Баку. Причем тогда, в ноябре были назначены несколько глав исполнительной власти. Мои поручения, заявления о том, что нужно уделять внимание людям, не мешать предпринимателям, бороться с взяточничеством, коррупцией, слова о социальной справедливости были опубликованы в прессе. Но одного из назначенных мной людей я через месяц уволил (президент имеет ввиду главу Насиминского района Баку - haqqin). Это меня очень огорчает. Потому что, знаете, я занимаю эту должность уже 22 года, и за эти годы я назначил много кадров, оказал им доверие. Каждый раз я провожу встречи или телефонные разговоры с новоназначенными главами исполнительной власти. Информация о некоторых из них передается по телевидению, публикуется в прессе, а о некоторых – не публикуется, но суть моих рекомендаций не меняется. Огорчает то, что, к сожалению, нарушения допускают и молодые кадры», - заявил президент Азербайджана в интервью телеканалам.

По словам главы государства, в Азербайджане речь не идет о молодом или старшем поколении. Речь идет о качествах людей, о воспитании, которое они получают в семье, в школе и в обществе.

Встреча с новоназначенными главами районов, о которой упомянул президент в своей речи

Доверие оказывается, и те, кто его оправдывает, всегда получают поддержку, - говорит И.Алиев. - Я всегда был справедлив к кадрам. Но те, кто не оправдывает доверие, кто сбивается с пути, конечно же, либо привлекаются к уголовной ответственности – таких случаев достаточно, либо наказываются в административном порядке. Что я могу сказать? Буду продолжать, это не плавный процесс. Проведение структурных реформ, конечно, важно. Но подготовка чистых, честных кадров – еще более важный вопрос, и мой опыт показывает, что он важнее структурных изменений.

Ильхам Алиев заявил, что модель управления, применяемая в Карабахе и Восточном Зангезуре, выраженная в новом институте спецпредставительства президента, может быть применена и по всей в стране. Однако президент не стал конкретизировать и уточнять сроки введения нового представительства. “Это тоже оперативный, гибкий метод управления, не требующий участия большого числа чиновников. В любом случае, на освобожденных территориях эта модель себя оправдала, то есть будущее покажет”, - подытожил Алиев.

Президент особо подчеркнул, что после такой грандиозной и исторической Победы в обществе царит подъем духа. И по мнению президента, к проблемам в обществе, к произволу чиновников в отношении кадров должны быть нетерпимыми. “Во главе со мной все должны быть нетерпимыми”, - прозвучал рефрен в речи И.Алиева.

Далее президент продолжил: “У нас прекрасное общество. Дела в стране развиваются в позитивном русле. Посмотрите, каких больших успехов Азербайджан достиг на мировой арене. Вопросы, связанные с внешней политикой, о которых я упоминал, - это только часть работ.

Никакого беспокойства, связанного с экономическим развитием, нет. Однако кадры, которым я доверяю, и все государственные чиновники должны выстраивать свою деятельность, основываясь на этих принципах. И снова возвращаюсь к общественному контролю, потому что многие мои решения были приняты именно в результате общественного контроля. Сейчас общественность об этом не знает, но поступающие с мест сигналы проверяются, и сигналы, связанные с этими неудачными назначениями, о которых я упомянул, поступают с мест. Если с мест не поступают сигналы, то откуда я узнаю? Они несколько раз проверяются, причем несколькими структурами, не одной, а несколькими, чтобы исключить личную предвзятость. Затем, когда это подтверждается, принимается решение, и все должностные лица должны об этом знать. Назначение на должность – это большое доверие. Однако, если это доверие чиновником не оправдывается, то распоряжение не заставит себя долго ждать”.

Ильхам Алиев заявил, что соединит Нахчыван, Восточный Зангезур и Карабах в один регион
Ильхам Алиев заявил, что соединит Нахчыван, Восточный Зангезур и Карабах в один регион
02:03 997
Ильхам Алиев: «Исторический облик Баку менять нельзя»
Ильхам Алиев: «Исторический облик Баку менять нельзя»
5 января 2026, 23:52 2163
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен» все еще актуально
5 января 2026, 22:55 10855
Ильхам Алиев: Азербайджан работает над стабилизацией добычи нефти
Ильхам Алиев: Азербайджан работает над стабилизацией добычи нефти
01:24 697
Ильхам Алиев: Армения выйдет из тупика
Ильхам Алиев: Армения выйдет из тупика
5 января 2026, 22:37 3726
Какой ущерб «похищение» Мадуро может нанести бюджету Азербайджана?
Какой ущерб «похищение» Мадуро может нанести бюджету Азербайджана? наш комментарий; все еще актуально
5 января 2026, 21:21 4809
Алиев о защите азербайджанского языка
Алиев о защите азербайджанского языка
5 января 2026, 23:59 1823
Ильхам Алиев: Когда мы были в беде, Палестина нас не защищала
Ильхам Алиев: Когда мы были в беде, Палестина нас не защищала
5 января 2026, 23:21 4203
Сын Мадуро: Теперь это может случиться с любой страной
Сын Мадуро: Теперь это может случиться с любой страной
5 января 2026, 23:13 2533
Эрдоган осудил США и Трампа
Эрдоган осудил США и Трампа
5 января 2026, 22:19 3828
Ильхам Алиев о профессионализме команды Трампа
Ильхам Алиев о профессионализме команды Трампа фото; видео; обновлено 21:17
5 января 2026, 21:17 7102

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев заявил, что соединит Нахчыван, Восточный Зангезур и Карабах в один регион
Ильхам Алиев заявил, что соединит Нахчыван, Восточный Зангезур и Карабах в один регион
02:03 997
Ильхам Алиев: «Исторический облик Баку менять нельзя»
Ильхам Алиев: «Исторический облик Баку менять нельзя»
5 января 2026, 23:52 2163
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен» все еще актуально
5 января 2026, 22:55 10855
Ильхам Алиев: Азербайджан работает над стабилизацией добычи нефти
Ильхам Алиев: Азербайджан работает над стабилизацией добычи нефти
01:24 697
Ильхам Алиев: Армения выйдет из тупика
Ильхам Алиев: Армения выйдет из тупика
5 января 2026, 22:37 3726
Какой ущерб «похищение» Мадуро может нанести бюджету Азербайджана?
Какой ущерб «похищение» Мадуро может нанести бюджету Азербайджана? наш комментарий; все еще актуально
5 января 2026, 21:21 4809
Алиев о защите азербайджанского языка
Алиев о защите азербайджанского языка
5 января 2026, 23:59 1823
Ильхам Алиев: Когда мы были в беде, Палестина нас не защищала
Ильхам Алиев: Когда мы были в беде, Палестина нас не защищала
5 января 2026, 23:21 4203
Сын Мадуро: Теперь это может случиться с любой страной
Сын Мадуро: Теперь это может случиться с любой страной
5 января 2026, 23:13 2533
Эрдоган осудил США и Трампа
Эрдоган осудил США и Трампа
5 января 2026, 22:19 3828
Ильхам Алиев о профессионализме команды Трампа
Ильхам Алиев о профессионализме команды Трампа фото; видео; обновлено 21:17
5 января 2026, 21:17 7102
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться