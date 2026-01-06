Требования Америки к новому главе Венесуэлы

Администрация президента США Дональда Трампа требует от временного лидера Венесуэлы Делси Родригес предпринять ряд «проамериканских шагов», от которых отказался Николас Мадуро. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Вашингтон, в частности, ждет, что Родригес как минимум примет меры по пресечению наркотрафика; вышлет из Венесуэлы иранских, кубинских и других «враждебных Вашингтону агентов»; прекратит поставки нефти противникам США.

Кроме того, Соединенные Штаты рассчитывают, что Родригес посодействует проведению в Венесуэле свободных выборов и в конечном итоге уйдет в отставку, пишет издание. Конкретных сроков Соединенные Штаты пока не ставят, Трамп ранее заявлял, что провести голосование в Венесуэле невозможно, пока там «не наведут порядок».

По словам источника Politico, близкого к команде Трампа, США также могут попросить Венесуэлу освободить заключенных американцев. Собеседники отметили, что не знают о требованиях Вашинтона к Каракасу отпустить на свободу также венесуэльских политических заключенных.

Делси Родригес — давняя сторонница Мадуро, придерживается социалистических взглядов, при этом в США уверены, что она исполнит требования Вашингтона. Трамп прежде пригрозил Родригес, что она заплатит «высокую цену», если откажется сотрудничать. Как пишет газета, США могут предложить ей не только «кнут», то есть военные меры, но и «пряник» — снятие санкций и доступ к ее замороженным активам в Катаре и Турции.