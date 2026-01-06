USD 1.7000
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»

Требования Америки к новому главе Венесуэлы

08:03 2829

Администрация президента США Дональда Трампа требует от временного лидера Венесуэлы Делси Родригес предпринять ряд «проамериканских шагов», от которых отказался Николас Мадуро. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Вашингтон, в частности, ждет, что Родригес как минимум примет меры по пресечению наркотрафика; вышлет из Венесуэлы иранских, кубинских и других «враждебных Вашингтону агентов»; прекратит поставки нефти противникам США.

Кроме того, Соединенные Штаты рассчитывают, что Родригес посодействует проведению в Венесуэле свободных выборов и в конечном итоге уйдет в отставку, пишет издание. Конкретных сроков Соединенные Штаты пока не ставят, Трамп ранее заявлял, что провести голосование в Венесуэле невозможно, пока там «не наведут порядок».

По словам источника Politico, близкого к команде Трампа, США также могут попросить Венесуэлу освободить заключенных американцев. Собеседники отметили, что не знают о требованиях Вашинтона к Каракасу отпустить на свободу также венесуэльских политических заключенных.

Делси Родригес — давняя сторонница Мадуро, придерживается социалистических взглядов, при этом в США уверены, что она исполнит требования Вашингтона. Трамп прежде пригрозил Родригес, что она заплатит «высокую цену», если откажется сотрудничать. Как пишет газета, США могут предложить ей не только «кнут», то есть военные меры, но и «пряник» — снятие санкций и доступ к ее замороженным активам в Катаре и Турции.

Американцы посмеялись над российской ПВО
Американцы посмеялись над российской ПВО
10:38 735
Иран охвачен протестами: 35 погибших, более тысячи арестов
Иран охвачен протестами: 35 погибших, более тысячи арестов
11:11 244
Эрдоган обвинил оппозицию: Во время 44-дневной войны…
Эрдоган обвинил оппозицию: Во время 44-дневной войны…
10:45 970
Атака дронов на Россию: взрывы, горят НПЗ, фармзавод...
Атака дронов на Россию: взрывы, горят НПЗ, фармзавод...
10:29 1033
Британцы вступились за датчан
Британцы вступились за датчан
10:11 977
Над Гренландией сгущаются тучи
Над Гренландией сгущаются тучи
09:25 1761
Трамп назначил кураторов Венесуэлы: сначала надо «вылечить страну», а выборы потом
Трамп назначил кураторов Венесуэлы: сначала надо «вылечить страну», а выборы потом
08:37 1817
Ильхам Алиев заявил, что соединит Нахчыван, Восточный Зангезур и Карабах в один регион
Ильхам Алиев заявил, что соединит Нахчыван, Восточный Зангезур и Карабах в один регион
02:03 5012
Ильхам Алиев: «Исторический облик Баку менять нельзя»
Ильхам Алиев: «Исторический облик Баку менять нельзя»
5 января 2026, 23:52 4566
