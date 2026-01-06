USD 1.7000
EUR 1.9859
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Новость дня
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»

Трамп назначил кураторов Венесуэлы: сначала надо «вылечить страну», а выборы потом

08:37 1819

В Венесуэле в ближайшее время не будет выборов, поскольку стране нужно «длительное восстановление» под руководством Америки. Так заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.

Трамп предупредил, что американские войска готовы осуществить повторное вторжение, если нынешняя власть в Каракасе прекратит сотрудничать с Вашингтоном.

Трамп отрицает, что Соединенные Штаты находятся в состоянии войны с Венесуэлой. «Нет, это не так», — сказал он. По словам Трампа, Соединенные Штаты воюют с наркоторговцами и с теми, кто «выпускает своих заключенных из тюрем и привозит в нашу страну», как и «наркоманов и пациентов психиатрических больниц».

Трамп сообщил, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, которая стала преемницей Мадуро, сотрудничает с правительством США. По его словам, в группу американских чиновников, которая будет участвовать в управлении Венесуэлой, войдут госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер и вице-президент Джей Ди Вэнс. На вопрос о том, кто станет ключевой фигурой, он ответил: «Я».

Президент США также исключил возможность проведения новых выборов в Венесуэле в течение ближайших 30 дней. Он отметил, что сначала необходимо «вылечить страну»: «Выборы невозможны. Люди даже не смогут проголосовать… На это уйдет некоторое время. Мы должны вернуть страну к нормальной жизни». Этот процесс, по его оценкам, может занять менее 18 месяцев, но потребует «колоссальных средств», которые впоследствии будут возмещены через доходы от нефти.

На вопрос о том, была ли у США какая-либо договоренность с кем-либо из представителей венесуэльских властей насчет «смещения» Мадуро, Трамп ответил: «Ну да, потому что многие хотели заключить сделку». При этом он добавил, что Соединенные Штаты провели свою операцию «Абсолютная решимость» 3 января без помощи ближайшего окружения Мадуро. The New York Times ранее писала, что у Вашингтона был агент в правительстве Венесуэлы, который помог США подготовить захват президента.

США обвиняют Мадуро в «наркотерроризме», сговоре по поставкам кокаина на территорию страны и владении оружием. 5 января президент Венесуэлы с супругой впервые предстал перед судом в Нью-Йорке, оба отрицают вину.

Американцы посмеялись над российской ПВО
Американцы посмеялись над российской ПВО
10:38 739
Иран охвачен протестами: 35 погибших, более тысячи арестов
Иран охвачен протестами: 35 погибших, более тысячи арестов
11:11 246
Эрдоган обвинил оппозицию: Во время 44-дневной войны…
Эрдоган обвинил оппозицию: Во время 44-дневной войны…
10:45 973
Атака дронов на Россию: взрывы, горят НПЗ, фармзавод...
Атака дронов на Россию: взрывы, горят НПЗ, фармзавод...
10:29 1035
Британцы вступились за датчан
Британцы вступились за датчан
10:11 978
Над Гренландией сгущаются тучи
Над Гренландией сгущаются тучи
09:25 1762
Трамп назначил кураторов Венесуэлы: сначала надо «вылечить страну», а выборы потом
Трамп назначил кураторов Венесуэлы: сначала надо «вылечить страну», а выборы потом
08:37 1820
Требования Америки к новому главе Венесуэлы
Требования Америки к новому главе Венесуэлы
08:03 2831
Ильхам Алиев заявил, что соединит Нахчыван, Восточный Зангезур и Карабах в один регион
Ильхам Алиев заявил, что соединит Нахчыван, Восточный Зангезур и Карабах в один регион
02:03 5012
Ильхам Алиев: «Исторический облик Баку менять нельзя»
Ильхам Алиев: «Исторический облик Баку менять нельзя»
5 января 2026, 23:52 4566
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен» все еще актуально
5 января 2026, 22:55 13047

ЭТО ВАЖНО

Американцы посмеялись над российской ПВО
Американцы посмеялись над российской ПВО
10:38 739
Иран охвачен протестами: 35 погибших, более тысячи арестов
Иран охвачен протестами: 35 погибших, более тысячи арестов
11:11 246
Эрдоган обвинил оппозицию: Во время 44-дневной войны…
Эрдоган обвинил оппозицию: Во время 44-дневной войны…
10:45 973
Атака дронов на Россию: взрывы, горят НПЗ, фармзавод...
Атака дронов на Россию: взрывы, горят НПЗ, фармзавод...
10:29 1035
Британцы вступились за датчан
Британцы вступились за датчан
10:11 978
Над Гренландией сгущаются тучи
Над Гренландией сгущаются тучи
09:25 1762
Трамп назначил кураторов Венесуэлы: сначала надо «вылечить страну», а выборы потом
Трамп назначил кураторов Венесуэлы: сначала надо «вылечить страну», а выборы потом
08:37 1820
Требования Америки к новому главе Венесуэлы
Требования Америки к новому главе Венесуэлы
08:03 2831
Ильхам Алиев заявил, что соединит Нахчыван, Восточный Зангезур и Карабах в один регион
Ильхам Алиев заявил, что соединит Нахчыван, Восточный Зангезур и Карабах в один регион
02:03 5012
Ильхам Алиев: «Исторический облик Баку менять нельзя»
Ильхам Алиев: «Исторический облик Баку менять нельзя»
5 января 2026, 23:52 4566
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен» все еще актуально
5 января 2026, 22:55 13047
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться