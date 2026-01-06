Трамп назначил кураторов Венесуэлы: сначала надо «вылечить страну», а выборы потом

В Венесуэле в ближайшее время не будет выборов, поскольку стране нужно «длительное восстановление» под руководством Америки. Так заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.

Трамп отрицает, что Соединенные Штаты находятся в состоянии войны с Венесуэлой. «Нет, это не так», — сказал он. По словам Трампа, Соединенные Штаты воюют с наркоторговцами и с теми, кто «выпускает своих заключенных из тюрем и привозит в нашу страну», как и «наркоманов и пациентов психиатрических больниц».

Трамп сообщил, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, которая стала преемницей Мадуро, сотрудничает с правительством США. По его словам, в группу американских чиновников, которая будет участвовать в управлении Венесуэлой, войдут госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер и вице-президент Джей Ди Вэнс. На вопрос о том, кто станет ключевой фигурой, он ответил: «Я».

Президент США также исключил возможность проведения новых выборов в Венесуэле в течение ближайших 30 дней. Он отметил, что сначала необходимо «вылечить страну»: «Выборы невозможны. Люди даже не смогут проголосовать… На это уйдет некоторое время. Мы должны вернуть страну к нормальной жизни». Этот процесс, по его оценкам, может занять менее 18 месяцев, но потребует «колоссальных средств», которые впоследствии будут возмещены через доходы от нефти.

На вопрос о том, была ли у США какая-либо договоренность с кем-либо из представителей венесуэльских властей насчет «смещения» Мадуро, Трамп ответил: «Ну да, потому что многие хотели заключить сделку». При этом он добавил, что Соединенные Штаты провели свою операцию «Абсолютная решимость» 3 января без помощи ближайшего окружения Мадуро. The New York Times ранее писала, что у Вашингтона был агент в правительстве Венесуэлы, который помог США подготовить захват президента.

США обвиняют Мадуро в «наркотерроризме», сговоре по поставкам кокаина на территорию страны и владении оружием. 5 января президент Венесуэлы с супругой впервые предстал перед судом в Нью-Йорке, оба отрицают вину.