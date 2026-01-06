Стреляли у президентского дворца в Каракасе

О стрельбе также писало AFP со ссылкой на источник, близкий к правительству. При этом собеседник добавил, что «ситуация находится под контролем».

Возле дворца Мирафлорес — резиденции президента Венесуэлы в Каракасе — около 20:30 по местному времени 5 января (4:00 по Баку 6 января) были слышны звуки стрельбы, сообщало BNO News со ссылкой на очевидцев.

РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве Венесуэлы пишет, что стрельба в районе резиденции президента в Каракасе началась из-за беспилотников. «Произошедшее в центре Каракаса было вызвано беспилотниками, пролетавшими над районом без разрешения, и предупредительными выстрелами полиции. Конфронтации не было, вся страна находится в состоянии полного спокойствия», — сказал собеседник агентства.

В соцсетях публиковали видеозаписи очевидцев, на которых запечатлен огонь из оружия, направленный в небо.

Телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщает, что США не имеют отношения к стрельбе. По его словам, американские власти внимательно отслеживают сообщения из Венесуэлы о стрельбе, но отметил, что «США не причастны».