Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Над Гренландией сгущаются тучи

Над Гренландией сгущаются тучи

09:25 1764

Вашингтон настаивает на том, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов как часть американской системы безопасности, и отказался исключать вариант военного захвата острова. Так считает заместитель главы администрации президента США Стивен Миллер.

Миллер в интервью CNN заявил, что «президент (Дональд Трамп) четко высказывался в течение месяцев: Соединенные Штаты должны быть нацией, в которую входит Гренландия как часть нашего общего аппарата безопасности. Я просто хочу прояснить, что это официальная позиция правительства США с начала этой администрации, и, честно говоря, еще со времен предыдущей администрации Трампа: Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов. Президент был очень четким в этом отношении».

Ведущий Джейк Таппер несколько раз спросил чиновника, может ли он исключить сценарий, при котором США попытаются захватить Гренландию силой. Миллер уклонился от ответа, поставив при этом под сомнение легитимность контроля Дании над островом: «Население Гренландии составляет 30 000 человек. Настоящий вопрос заключается в том, каким правом Дания утверждает контроль над Гренландией как колонией Дании. На чем основываются их территориальные претензии? На каком основании Гренландия является колонией Дании? Соединенные Штаты являются державой НАТО. Для обеспечения безопасности Арктического региона, защиты интересов НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов. Мы сверхдержава, и при президенте Трампе мы будем вести себя как сверхдержава».

Ранее жена Стивена Миллера, Кэти Миллер, опубликовала в соцсети Х карту, на которой изображена Гренландия, покрытая американским флагом. После этого Дональд Трамп повторил заявление о необходимости установить контроль над островом.

Тем временем Economist передает, что администрация президента США Дональда Трампа готовится предложить Гренландии соглашение, которое сам президент сравнивал с крупной сделкой с недвижимостью. Чиновники обсуждают возможность предложить заключить Договор о свободной ассоциации (Compacts of Free Association, COFA), подобные соглашения есть у Вашингтона с небольшими государствами в Тихом океане. Согласно документу, эти государства предоставляют американским военным право исключительного доступа в свои территориальные воды и воздушное пространство, что лишает подобного права другие страны. В обмен США предоставляют экономическую и финансовую помощь.

Дания указывает, что на острове уже есть американская военная база. Соглашение с Копенгагеном не предусматривает каких-либо ограничений численности американских военных, хотя значительное увеличение военного присутствия, вероятно, потребует согласия Дании, отмечает журнал.

По данным издания, американские чиновники пытались провести прямые переговоры с правительством Гренландии, но пока получили отказ.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что к словам Трампа о желании взять под контроль Гренландию следует относиться серьезно. «Но я также хочу четко дать понять: если США решат осуществить военную атаку на другую страну НАТО, все остановится. Включая НАТО и, следовательно, безопасность, которая обеспечивалась с конца Второй мировой войны», — сказала она телеканалу TV2.

Гренландия не входит в НАТО, но подпадает под действие Североатлантического договора благодаря членству Дании в альянсе. Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на фоне операции США по захвату Николаса Медуро заявил, что остров нельзя сравнивать с Венесуэлой, и Гренландию невозможно захватить за ночь.

