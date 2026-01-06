Атака дронов на Россию: взрывы, горят НПЗ, фармзавод...

Согласно хронологии постов, первым под удар попал город Пенза. Как пишут в местных пабликах, жители города услышали несколько взрывов после 2 часов ночи по местному времени (после 3 ночи по Баку). Они также рассказали, что видели в небе яркие вспышки, а до этого звуки пролетов дронов.

В ночь на 6 января дроны атаковали целый ряд российских регионов. Под ударом оказались Пенза, Усмань, Ленинградская область, Стерлитамак, Тверь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Ряд пабликов пишут, что, предварительно, под удар попал подшипниковый завод. Но некоторые OSINT-каналы утверждают, что поражен завод ПАО «Биосинтез», который является одним из крупнейших производителей лекарств на фармацевтическом рынке РФ. Официальных комментариев российских властей на данный момент нет.

Кроме того, дроны атаковали НПЗ в Усмани Липецкой области, после чего там начался пожар.

Помимо вышеуказанных городов, распространились сообщения о взрывах в Стерлитамаке (Республика Башкортостан). На видео, выложенных в соцсетях, слышны взрывы, но что именно попало под атаку, неизвестно.

Также этой ночью были взрывы в Твери. Ряд пабликов распространил кадры, на которых беспилотник якобы попал в дом. При этом отмечается, что это могла быть либо не совсем удачная работа ПВО, либо РЭБ, из-за чего дрон или же его обломки приземлились на дом.