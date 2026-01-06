USD 1.7000
EUR 1.9859
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Новость дня
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»

Атака дронов на Россию: взрывы, горят НПЗ, фармзавод...

10:29 1046

В ночь на 6 января дроны атаковали целый ряд российских регионов. Под ударом оказались Пенза, Усмань, Ленинградская область, Стерлитамак, Тверь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Согласно хронологии постов, первым под удар попал город Пенза. Как пишут в местных пабликах, жители города услышали несколько взрывов после 2 часов ночи по местному времени (после 3 ночи по Баку). Они также рассказали, что видели в небе яркие вспышки, а до этого звуки пролетов дронов.

Ряд пабликов пишут, что, предварительно, под удар попал подшипниковый завод. Но некоторые OSINT-каналы утверждают, что поражен завод ПАО «Биосинтез», который является одним из крупнейших производителей лекарств на фармацевтическом рынке РФ. Официальных комментариев российских властей на данный момент нет.

Кроме того, дроны атаковали НПЗ в Усмани Липецкой области, после чего там начался пожар. 

Помимо вышеуказанных городов, распространились сообщения о взрывах в Стерлитамаке (Республика Башкортостан). На видео, выложенных в соцсетях, слышны взрывы, но что именно попало под атаку, неизвестно.

Также этой ночью были взрывы в Твери. Ряд пабликов распространил кадры, на которых беспилотник якобы попал в дом. При этом отмечается, что это могла быть либо не совсем удачная работа ПВО, либо РЭБ, из-за чего дрон или же его обломки приземлились на дом.

Американцы посмеялись над российской ПВО
Американцы посмеялись над российской ПВО
10:38 758
Иран охвачен протестами: 35 погибших, более тысячи арестов
Иран охвачен протестами: 35 погибших, более тысячи арестов
11:11 263
Эрдоган обвинил оппозицию: Во время 44-дневной войны…
Эрдоган обвинил оппозицию: Во время 44-дневной войны…
10:45 987
Атака дронов на Россию: взрывы, горят НПЗ, фармзавод...
Атака дронов на Россию: взрывы, горят НПЗ, фармзавод...
10:29 1047
Британцы вступились за датчан
Британцы вступились за датчан
10:11 984
Над Гренландией сгущаются тучи
Над Гренландией сгущаются тучи
09:25 1767
Трамп назначил кураторов Венесуэлы: сначала надо «вылечить страну», а выборы потом
Трамп назначил кураторов Венесуэлы: сначала надо «вылечить страну», а выборы потом
08:37 1822
Требования Америки к новому главе Венесуэлы
Требования Америки к новому главе Венесуэлы
08:03 2831
Ильхам Алиев заявил, что соединит Нахчыван, Восточный Зангезур и Карабах в один регион
Ильхам Алиев заявил, что соединит Нахчыван, Восточный Зангезур и Карабах в один регион
02:03 5017
Ильхам Алиев: «Исторический облик Баку менять нельзя»
Ильхам Алиев: «Исторический облик Баку менять нельзя»
5 января 2026, 23:52 4567
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен» все еще актуально
5 января 2026, 22:55 13049

ЭТО ВАЖНО

Американцы посмеялись над российской ПВО
Американцы посмеялись над российской ПВО
10:38 758
Иран охвачен протестами: 35 погибших, более тысячи арестов
Иран охвачен протестами: 35 погибших, более тысячи арестов
11:11 263
Эрдоган обвинил оппозицию: Во время 44-дневной войны…
Эрдоган обвинил оппозицию: Во время 44-дневной войны…
10:45 987
Атака дронов на Россию: взрывы, горят НПЗ, фармзавод...
Атака дронов на Россию: взрывы, горят НПЗ, фармзавод...
10:29 1047
Британцы вступились за датчан
Британцы вступились за датчан
10:11 984
Над Гренландией сгущаются тучи
Над Гренландией сгущаются тучи
09:25 1767
Трамп назначил кураторов Венесуэлы: сначала надо «вылечить страну», а выборы потом
Трамп назначил кураторов Венесуэлы: сначала надо «вылечить страну», а выборы потом
08:37 1822
Требования Америки к новому главе Венесуэлы
Требования Америки к новому главе Венесуэлы
08:03 2831
Ильхам Алиев заявил, что соединит Нахчыван, Восточный Зангезур и Карабах в один регион
Ильхам Алиев заявил, что соединит Нахчыван, Восточный Зангезур и Карабах в один регион
02:03 5017
Ильхам Алиев: «Исторический облик Баку менять нельзя»
Ильхам Алиев: «Исторический облик Баку менять нельзя»
5 января 2026, 23:52 4567
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен» все еще актуально
5 января 2026, 22:55 13049
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться