Кто будет править Венесуэлой после Мадуро

Американская разведка считает, что после отстранения венесуэльского президента Николаса Мадуро его ближайшие соратники являются наиболее подходящими кандидатами для формирования временного правительства и способны обеспечить стабильность в стране. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Доклад ЦРУ был представлен президенту Дональду Трампу и ограниченному кругу представителей его администрации за несколько недель до начала военной операции США в Венесуэле. В документе не уточнялось, каким образом Мадуро может утратить власть, однако авторы попытались дать комплексную оценку внутриполитической обстановки в стране.

Аналитики пришли к выводу, что представители оппозиции – Эдмундо Гонсалес, которого многие называют фактическим победителем президентских выборов 2024 года, а также нобелевский лауреат Мария Корина Мачадо – не способны обеспечить ни достаточный уровень легитимности, ни эффективный контроль над силовыми структурами.

Как отмечается, выводы разведсообщества повлияли на решение Трампа сделать ставку не на Мачадо, а на вице-президента Делси Родригес, которая 6 января принесла присягу в качестве временного президента Венесуэлы. В докладе указывалось, что Родригес и еще два высокопоставленных чиновника способны «поддерживать порядок» в стране. Имена других возможных кандидатов источники The Wall Street Journal не раскрыли, однако, по данным издания, речь могла идти о министре внутренних дел Диосдадо Кабельо и министре обороны Владимире Падрино Лопесе.

Эксперты по Латинской Америке ранее, в том числе в период первого президентского срока Трампа, предупреждали, что свержение Мадуро без «достойной замены» чревато усилением влияния преступных группировок, что, в свою очередь, может спровоцировать масштабный кризис безопасности. Профессор Тулейнского университета Дэвид Смилт охарактеризовал как «магический реализм» сценарий прихода Мачадо к власти. По его оценке, оптимальным выходом было бы побудить Родригес инициировать проведение выборов, однако проблема заключается в том, что, по всей видимости, «никто в США активно не участвует в переговорах».

Администрация Трампа, как отмечает WSJ, последовательно меняла свою позицию по вопросу взаимодействия с Родригес. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы первоначально заявляла, что действия США являются актом агрессии в отношении страны, однако позднее дала понять о готовности к сотрудничеству с Вашингтоном и провела переговоры с госсекретарем Марко Рубио.

Николас Мадуро, который вместе с супругой 5 января предстал перед американским судом по обвинению в «наркотерроризме», со своей стороны заявил, что продолжает считать себя действующим президентом Венесуэлы.