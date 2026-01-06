USD 1.7000
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Кто будет править Венесуэлой после Мадуро

версия американской разведки

Кто будет править Венесуэлой после Мадуро

Американская разведка считает, что после отстранения венесуэльского президента Николаса Мадуро его ближайшие соратники являются наиболее подходящими кандидатами для формирования временного правительства и способны обеспечить стабильность в стране. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Доклад ЦРУ был представлен президенту Дональду Трампу и ограниченному кругу представителей его администрации за несколько недель до начала военной операции США в Венесуэле. В документе не уточнялось, каким образом Мадуро может утратить власть, однако авторы попытались дать комплексную оценку внутриполитической обстановки в стране.

Аналитики пришли к выводу, что представители оппозиции – Эдмундо Гонсалес, которого многие называют фактическим победителем президентских выборов 2024 года, а также нобелевский лауреат Мария Корина Мачадо – не способны обеспечить ни достаточный уровень легитимности, ни эффективный контроль над силовыми структурами.

Как отмечается, выводы разведсообщества повлияли на решение Трампа сделать ставку не на Мачадо, а на вице-президента Делси Родригес, которая 6 января принесла присягу в качестве временного президента Венесуэлы. В докладе указывалось, что Родригес и еще два высокопоставленных чиновника способны «поддерживать порядок» в стране. Имена других возможных кандидатов источники The Wall Street Journal не раскрыли, однако, по данным издания, речь могла идти о министре внутренних дел Диосдадо Кабельо и министре обороны Владимире Падрино Лопесе.

Эксперты по Латинской Америке ранее, в том числе в период первого президентского срока Трампа, предупреждали, что свержение Мадуро без «достойной замены» чревато усилением влияния преступных группировок, что, в свою очередь, может спровоцировать масштабный кризис безопасности. Профессор Тулейнского университета Дэвид Смилт охарактеризовал как «магический реализм» сценарий прихода Мачадо к власти. По его оценке, оптимальным выходом было бы побудить Родригес инициировать проведение выборов, однако проблема заключается в том, что, по всей видимости, «никто в США активно не участвует в переговорах».

Администрация Трампа, как отмечает WSJ, последовательно меняла свою позицию по вопросу взаимодействия с Родригес. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы первоначально заявляла, что действия США являются актом агрессии в отношении страны, однако позднее дала понять о готовности к сотрудничеству с Вашингтоном и провела переговоры с госсекретарем Марко Рубио.

Николас Мадуро, который вместе с супругой 5 января предстал перед американским судом по обвинению в «наркотерроризме», со своей стороны заявил, что продолжает считать себя действующим президентом Венесуэлы.

