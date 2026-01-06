Американцы посмеялись над российской ПВО

Глава Пентагона Пит Хегсет высмеял работу российской ПВО, которая не сработала во время американской спецоперации в Каракасе. Об этом он заявил во время выступления в рамках тура «Арсенал свободы».

По словам Хегсета, три ночи назад все увидели, как «почти 200 наших лучших американцев» отправились в центр Каракаса в Венесуэле.

«Похоже, российская противовоздушная оборона не сработала, не так ли? В центре Каракаса был задержан человек, которого разыскивала американская юстиция, для поддержки правоохранительных органов», – сказал глава Пентагона.

Он добавил, что при этом не погиб ни один американец.

Отметим, что Россия и Венесуэла имеют долгосрочное военно-техническое партнерство. Москва поставляла Каракасу разнообразное оружие, чтобы усилить обороноспособность Венесуэлы и укрепить свое влияние в Латинской Америке.

В частности, в Венесуэле на вооружении есть российские комплексы С-300, «Панцирь» и «Бук-М2».

Напомним, ночью 3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле, после чего президент страны Николас Мадуро обвинил США в военной агрессии. Вскоре после этого американские военные схватили Мадуро с женой и вывезли их в Нью-Йорк.