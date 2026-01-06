USD 1.7000
EUR 1.9859
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Новость дня
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»

Американцы посмеялись над российской ПВО

10:38 761

Глава Пентагона Пит Хегсет высмеял работу российской ПВО, которая не сработала во время американской спецоперации в Каракасе. Об этом он заявил во время выступления в рамках тура «Арсенал свободы».

По словам Хегсета, три ночи назад все увидели, как «почти 200 наших лучших американцев» отправились в центр Каракаса в Венесуэле.

«Похоже, российская противовоздушная оборона не сработала, не так ли? В центре Каракаса был задержан человек, которого разыскивала американская юстиция, для поддержки правоохранительных органов», – сказал глава Пентагона.

Он добавил, что при этом не погиб ни один американец.

Отметим, что Россия и Венесуэла имеют долгосрочное военно-техническое партнерство. Москва поставляла Каракасу разнообразное оружие, чтобы усилить обороноспособность Венесуэлы и укрепить свое влияние в Латинской Америке.

В частности, в Венесуэле на вооружении есть российские комплексы С-300, «Панцирь» и «Бук-М2».

Напомним, ночью 3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле, после чего президент страны Николас Мадуро обвинил США в военной агрессии. Вскоре после этого американские военные схватили Мадуро с женой и вывезли их в Нью-Йорк.

Американцы посмеялись над российской ПВО
Американцы посмеялись над российской ПВО
10:38 762
Иран охвачен протестами: 35 погибших, более тысячи арестов
Иран охвачен протестами: 35 погибших, более тысячи арестов
11:11 270
Эрдоган обвинил оппозицию: Во время 44-дневной войны…
Эрдоган обвинил оппозицию: Во время 44-дневной войны…
10:45 991
Атака дронов на Россию: взрывы, горят НПЗ, фармзавод...
Атака дронов на Россию: взрывы, горят НПЗ, фармзавод...
10:29 1052
Британцы вступились за датчан
Британцы вступились за датчан
10:11 987
Над Гренландией сгущаются тучи
Над Гренландией сгущаются тучи
09:25 1769
Трамп назначил кураторов Венесуэлы: сначала надо «вылечить страну», а выборы потом
Трамп назначил кураторов Венесуэлы: сначала надо «вылечить страну», а выборы потом
08:37 1823
Требования Америки к новому главе Венесуэлы
Требования Америки к новому главе Венесуэлы
08:03 2833
Ильхам Алиев заявил, что соединит Нахчыван, Восточный Зангезур и Карабах в один регион
Ильхам Алиев заявил, что соединит Нахчыван, Восточный Зангезур и Карабах в один регион
02:03 5018
Ильхам Алиев: «Исторический облик Баку менять нельзя»
Ильхам Алиев: «Исторический облик Баку менять нельзя»
5 января 2026, 23:52 4568
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен» все еще актуально
5 января 2026, 22:55 13051

ЭТО ВАЖНО

Американцы посмеялись над российской ПВО
Американцы посмеялись над российской ПВО
10:38 762
Иран охвачен протестами: 35 погибших, более тысячи арестов
Иран охвачен протестами: 35 погибших, более тысячи арестов
11:11 270
Эрдоган обвинил оппозицию: Во время 44-дневной войны…
Эрдоган обвинил оппозицию: Во время 44-дневной войны…
10:45 991
Атака дронов на Россию: взрывы, горят НПЗ, фармзавод...
Атака дронов на Россию: взрывы, горят НПЗ, фармзавод...
10:29 1052
Британцы вступились за датчан
Британцы вступились за датчан
10:11 987
Над Гренландией сгущаются тучи
Над Гренландией сгущаются тучи
09:25 1769
Трамп назначил кураторов Венесуэлы: сначала надо «вылечить страну», а выборы потом
Трамп назначил кураторов Венесуэлы: сначала надо «вылечить страну», а выборы потом
08:37 1823
Требования Америки к новому главе Венесуэлы
Требования Америки к новому главе Венесуэлы
08:03 2833
Ильхам Алиев заявил, что соединит Нахчыван, Восточный Зангезур и Карабах в один регион
Ильхам Алиев заявил, что соединит Нахчыван, Восточный Зангезур и Карабах в один регион
02:03 5018
Ильхам Алиев: «Исторический облик Баку менять нельзя»
Ильхам Алиев: «Исторический облик Баку менять нельзя»
5 января 2026, 23:52 4568
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен» все еще актуально
5 января 2026, 22:55 13051
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться