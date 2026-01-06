USD 1.7000
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»

Эрдоган обвинил оппозицию: Во время 44-дневной войны…

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал нелестную оценку оппозиционным силам в стране, которые, по его словам, выступали против поддержки Азербайджана в ходе 44-дневной войны с Арменией.

«Все, что они умеют, — это выступать против нашего правительства, называть черным то, что мы называем белым, и объявлять ошибочным то, что мы считаем правильным. В первые дни российско-украинского кризиса именно они по сигналу тех центров силы, перед которыми сегодня стоят, поджав хвост, критиковали наше правительство. Когда свергнутый лидер Сирии покидал страну, именно они призывали к диалогу с Асадом.

Во время 44-дневной Отечественной войны в Карабахе именно они, действуя в унисон с армянской диаспорой, выступали против нашей поддержки братского Азербайджана», - сказал Эрдоган.

