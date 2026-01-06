Люди Трампа летят в Париж говорить об Украине

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер посетят Париж для участия во встрече союзников Украины, запланированной на 6 января. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

«Мы стремились сблизиться с американцами и не смирились с тем, что США бросят Украину. Нам удалось добиться этого процесса сближения между Украиной, Европой и Америкой», – заявил собеседник.

Чиновник также сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио не будет участвовать во встрече «по очевидным причинам», имея в виду ситуацию в Венесуэле, уточняет издание.

Во встрече примут участие лидеры более чем 27 государств, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, передает Reuters. Агентство со ссылкой на записку, разосланную 35 приглашенным делегациям, отмечает, что мероприятие будет посвящено, в частности, вопросам обеспечения вклада в «многонациональные силы» для Украины в случае прекращения огня – в координации с Киевом и при поддержке США. Кроме того, участники обсудят гарантии безопасности для Украины.

«Мы достигли соглашения по оперативным деталям гарантий безопасности. Мы объясним, как они структурированы и насколько важны долгосрочные обязательства всех участников», – заявил представитель французского председательства.

Ранее прошли встречи с «коалицией желающих», консультации с советниками по национальной безопасности европейских стран, а также заседание начальников генеральных штабов. Эти мероприятия состоялись в период с 3 по 5 января. 4 января Зеленский сообщил о появлении нового шанса на урегулирование российско-украинской войны.

«Сейчас у нас… новый шанс завершить конфликт. И мы благодарны за то, что не одиноки на дипломатическом пути», – подчеркнул он.