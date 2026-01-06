USD 1.7000
EUR 1.9859
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Новость дня
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»

Люди Трампа летят в Париж говорить об Украине

10:48 275

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер посетят Париж для участия во встрече союзников Украины, запланированной на 6 января. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

«Мы стремились сблизиться с американцами и не смирились с тем, что США бросят Украину. Нам удалось добиться этого процесса сближения между Украиной, Европой и Америкой», – заявил собеседник.

Чиновник также сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио не будет участвовать во встрече «по очевидным причинам», имея в виду ситуацию в Венесуэле, уточняет издание.

Во встрече примут участие лидеры более чем 27 государств, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, передает Reuters. Агентство со ссылкой на записку, разосланную 35 приглашенным делегациям, отмечает, что мероприятие будет посвящено, в частности, вопросам обеспечения вклада в «многонациональные силы» для Украины в случае прекращения огня – в координации с Киевом и при поддержке США. Кроме того, участники обсудят гарантии безопасности для Украины.

«Мы достигли соглашения по оперативным деталям гарантий безопасности. Мы объясним, как они структурированы и насколько важны долгосрочные обязательства всех участников», – заявил представитель французского председательства.

Ранее прошли встречи с «коалицией желающих», консультации с советниками по национальной безопасности европейских стран, а также заседание начальников генеральных штабов. Эти мероприятия состоялись в период с 3 по 5 января. 4 января Зеленский сообщил о появлении нового шанса на урегулирование российско-украинской войны.

«Сейчас у нас… новый шанс завершить конфликт. И мы благодарны за то, что не одиноки на дипломатическом пути», – подчеркнул он.

Американцы посмеялись над российской ПВО
Американцы посмеялись над российской ПВО
10:38 765
Иран охвачен протестами: 35 погибших, более тысячи арестов
Иран охвачен протестами: 35 погибших, более тысячи арестов
11:11 273
Эрдоган обвинил оппозицию: Во время 44-дневной войны…
Эрдоган обвинил оппозицию: Во время 44-дневной войны…
10:45 994
Атака дронов на Россию: взрывы, горят НПЗ, фармзавод...
Атака дронов на Россию: взрывы, горят НПЗ, фармзавод...
10:29 1054
Британцы вступились за датчан
Британцы вступились за датчан
10:11 988
Над Гренландией сгущаются тучи
Над Гренландией сгущаются тучи
09:25 1771
Трамп назначил кураторов Венесуэлы: сначала надо «вылечить страну», а выборы потом
Трамп назначил кураторов Венесуэлы: сначала надо «вылечить страну», а выборы потом
08:37 1825
Требования Америки к новому главе Венесуэлы
Требования Америки к новому главе Венесуэлы
08:03 2834
Ильхам Алиев заявил, что соединит Нахчыван, Восточный Зангезур и Карабах в один регион
Ильхам Алиев заявил, что соединит Нахчыван, Восточный Зангезур и Карабах в один регион
02:03 5018
Ильхам Алиев: «Исторический облик Баку менять нельзя»
Ильхам Алиев: «Исторический облик Баку менять нельзя»
5 января 2026, 23:52 4569
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен» все еще актуально
5 января 2026, 22:55 13051

ЭТО ВАЖНО

Американцы посмеялись над российской ПВО
Американцы посмеялись над российской ПВО
10:38 765
Иран охвачен протестами: 35 погибших, более тысячи арестов
Иран охвачен протестами: 35 погибших, более тысячи арестов
11:11 273
Эрдоган обвинил оппозицию: Во время 44-дневной войны…
Эрдоган обвинил оппозицию: Во время 44-дневной войны…
10:45 994
Атака дронов на Россию: взрывы, горят НПЗ, фармзавод...
Атака дронов на Россию: взрывы, горят НПЗ, фармзавод...
10:29 1054
Британцы вступились за датчан
Британцы вступились за датчан
10:11 988
Над Гренландией сгущаются тучи
Над Гренландией сгущаются тучи
09:25 1771
Трамп назначил кураторов Венесуэлы: сначала надо «вылечить страну», а выборы потом
Трамп назначил кураторов Венесуэлы: сначала надо «вылечить страну», а выборы потом
08:37 1825
Требования Америки к новому главе Венесуэлы
Требования Америки к новому главе Венесуэлы
08:03 2834
Ильхам Алиев заявил, что соединит Нахчыван, Восточный Зангезур и Карабах в один регион
Ильхам Алиев заявил, что соединит Нахчыван, Восточный Зангезур и Карабах в один регион
02:03 5018
Ильхам Алиев: «Исторический облик Баку менять нельзя»
Ильхам Алиев: «Исторический облик Баку менять нельзя»
5 января 2026, 23:52 4569
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен» все еще актуально
5 января 2026, 22:55 13051
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться