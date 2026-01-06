USD 1.7000
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Про экспертизу лекарств

представитель ЦАЭ вносит ясность
В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики «О лекарственных средствах» на все полученные обращения по поводу импорта лекарственных средств предоставляются ответы в рамках правил, установленных законодательством. Об этом в эфире Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сказал заместитель начальника отдела импорта-экспорта лекарственных средств Центра аналитической экспертизы (ЦАЭ) Министерства здравоохранения Ширин Шахбазов.

По его словам, согласно стандартным правилам, заявки на импорт лекарственных средств, зарегистрированных в государстве, рассматриваются в течение 23 рабочих дней.

«Этот срок определяется на основе нормативных требований, установленных для импортной экспертизы лекарственных средств, предназначенных для ввоза в страну. При этом время рассмотрения заявок на импорт лекарственных средств, зарегистрированных в упрощенном порядке, то есть признанных международной регистрацией знаков, осуществляется за более короткий период – 13 рабочих дней. Это проводится с целью ускорения процедуры для заявителей в процессе импорта и с учетом международной практики», - сказал Шахбазов.

Он отметил, что указанные сроки могут меняться в зависимости от особенностей экспертизы представленных для импорта документов и экспертизы образцов, взятых из партий импортируемых лекарственных препаратов.

«Указанное здесь количество дней отражает максимальный срок. А на практике Агентство (ЦАЭ) выдает разрешение на импорт лекарственных препаратов в течение следующего рабочего дня после получения результатов экспертизы лекарственных препаратов в соответствии с формой, утвержденной Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики. Или же при наличии соответствующих обстоятельств ЦАЭ принимает решение об отказе в выдаче разрешения на импорт и официально передает его заявителю», - сказал Шахбазов.

