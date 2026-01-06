USD 1.7000
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»

Иран охвачен протестами: 35 погибших, более тысячи арестов

По меньшей мере 35 человек погибли, более 1,2 тыс. были задержаны в Иране за время продолжающихся свыше недели протестов. Об этом сообщает базирующееся в США агентство Human Rights Activists News Agency (HRANA).

По данным HRANA, среди погибших числятся 29 участников протестных акций, четверо детей и двое сотрудников сил безопасности. Как утверждает агентство, выступления прошли более чем на 250 площадках в 88 городах, охватив 27 из 31 провинции страны.

Иранское агентство Fars в свою очередь сообщало о пострадавших среди представителей силовых структур. По его информации, ранения получили около 250 сотрудников полиции и 45 ополченцев «Басидж».

Президент США Дональд Трамп 2 января написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, что «если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, как это у них заведено, Соединенные Штаты Америки придут на помощь». Он также отметил, что Вашингтон находится «в полной боевой готовности и готов действовать», не уточнив при этом, какие именно меры американская сторона готова предпринять в отношении Ирана.

