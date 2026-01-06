Сколько миллиардов потребуется Венесуэле для возрождения нефтеотрасли?

Венесуэла способна вернуть добычу нефти к уровням конца 1990‑х, однако это потребует значительных инвестиций и времени, включая вложения из-за рубежа, считают аналитики Rystad Energy.
В настоящее время латиноамериканская страна, обладающая крупнейшими в мире разведанными запасами нефти, добывает около 1,1 млн баррелей в сутки. По оценкам Rystad, только для сохранения этого уровня в течение ближайших 15 лет Венесуэле потребуется инвестировать порядка $53 млрд в разведку, добычу и сопутствующую инфраструктуру.
Без значительных вложений добыча может вырасти на 300 тыс. баррелей в сутки в течение двух–трех лет, однако дальнейший рост потребует ежегодных инвестиций примерно в $8–9 млрд. При таком развитии отрасли производство нефти может достичь 2 млн б/с к 2032 году и 3 млн б/с к 2040 году.
Общий объем капитальных вложений, необходимый для увеличения добычи до 3 млн б/с к 2040 году, аналитики оценивают в $183 млрд. Часть этих средств может быть обеспечена государственной компанией PDVSA, однако для стабильного восстановления отрасли стране потребуется не менее $30–35 млрд иностранных инвестиций только в ближайшие два–три года.
Базовый сценарий Rystad, озвученный в декабре, учитывает сохранение санкций и морской блокады, что приведет к постепенному снижению добычи до 700 тыс. б/с к 2040 году. Этот сценарий остается основным ориентиром для аналитиков.
Существенное увеличение добычи нефти в Венесуэле маловероятно до конца десятилетия из-за изношенной инфраструктуры, высоких затрат и политических рисков, отмечает Bloomberg со ссылкой на аналитическую записку Australia and New Zealand Banking Group Ltd (ANZ).
Аналитики ANZ Дэниел Хайнс и Сони Кумари полагают, что сроки увеличения добычи нефти в Венесуэле будут значительно длиннее, чем в других странах из-за структурных проблем отрасли – устаревшей инфраструктуры и хронического дефицита инвестиций, и даже немедленный запуск новых проектов едва ли обеспечит ощутимый рост объемов до конца десятилетия.
В ANZ отмечают, что принятие окончательных инвестиционных решений в нефтедобывающих проектах обычно занимает от одного до пяти лет после открытия месторождения. Для традиционных наземных месторождений первая нефть может появиться через 12–24 месяца, а для глубоководных морских проектов этот срок способен растянуться до семи лет.
Несмотря на то что Венесуэла располагает крупнейшими в мире подтвержденными запасами нефти, восстановление отрасли потребует значительных финансовых вливаний. По оценкам ANZ, даже для поддержания добычи на уровне около 1 млн баррелей в сутки стране понадобятся инвестиции, превышающие стандартные для отрасли $5,5 млрд в год. Капитальные затраты на расширение традиционных наземных месторождений могут составлять от $10 тыс. до $30 тыс. на каждый баррель суточной мощности, тогда как для глубоководных морских проектов они могут достигать $60 тыс.
Восстановление венесуэльской добычи также зависит от политической ситуации. Президент США Дональд Трамп ранее выражал надежду на участие американских нефтяных компаний в возрождении отрасли, однако аналитики ANZ предостерегают инвесторов от чрезмерного оптимизма.
«Инвесторы должны быть готовы к возможной длительной политической нестабильности в Венесуэле, что будет сопровождаться значительными гражданскими беспорядками и длительными санкциями США против страны», – констатируют эксперты.