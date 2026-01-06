Сколько миллиардов потребуется Венесуэле для возрождения нефтеотрасли?

Венесуэла способна вернуть добычу нефти к уровням конца 1990‑х, однако это потребует значительных инвестиций и времени, включая вложения из-за рубежа, считают аналитики Rystad Energy.

В настоящее время латиноамериканская страна, обладающая крупнейшими в мире разведанными запасами нефти, добывает около 1,1 млн баррелей в сутки. По оценкам Rystad, только для сохранения этого уровня в течение ближайших 15 лет Венесуэле потребуется инвестировать порядка $53 млрд в разведку, добычу и сопутствующую инфраструктуру.

Без значительных вложений добыча может вырасти на 300 тыс. баррелей в сутки в течение двух–трех лет, однако дальнейший рост потребует ежегодных инвестиций примерно в $8–9 млрд. При таком развитии отрасли производство нефти может достичь 2 млн б/с к 2032 году и 3 млн б/с к 2040 году.

Общий объем капитальных вложений, необходимый для увеличения добычи до 3 млн б/с к 2040 году, аналитики оценивают в $183 млрд. Часть этих средств может быть обеспечена государственной компанией PDVSA, однако для стабильного восстановления отрасли стране потребуется не менее $30–35 млрд иностранных инвестиций только в ближайшие два–три года.

Базовый сценарий Rystad, озвученный в декабре, учитывает сохранение санкций и морской блокады, что приведет к постепенному снижению добычи до 700 тыс. б/с к 2040 году. Этот сценарий остается основным ориентиром для аналитиков.