Гигантская прибыль на захвате Мадуро

За несколько часов до взрывов в Каракасе неизвестный трейдер резко повысил ставки на скорое лишение власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро и получил почти $410 тыс. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные платформы Polymarket.

Трейдер сделал свою последнюю ставку менее чем за пять часов до начала американской операции, приобретая контракты, которые приносили прибыль в случае, если Мадуро перестанет быть президентом Венесуэлы до 31 января 2026 года. На момент покупки такие контракты оценивались рынком всего в 8 центов, что соответствовало вероятности около 8%.

После сообщений о захвате Мадуро американскими войсками стоимость контрактов резко выросла. При вложении около $34 тыс. трейдер получил прибыль, в 12 раз превышающую первоначальную ставку. Более половины всех ставок были сделаны накануне операции США. Согласно данным Polymarket, аккаунт был создан в декабре, а имя пользователя представляло собой адрес блокчейна – длинную последовательность цифр и букв, выбранную по умолчанию.