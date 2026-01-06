USD 1.7000
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»

Страны Балтии дали жесткий сигнал Трампу

Представители Латвии, Литвы и Эстонии выступили с скоординированными заявлениями в поддержку Дании и Гренландии на фоне новых высказываний президента США Дональда Трампа о необходимости американского контроля над островом.

Политики трех стран подчеркнули: любые решения, касающиеся Гренландии, могут приниматься исключительно Копенгагеном и самими гренландцами.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в соцсети Х отметил, что Дания остается сильным демократическим государством и надежным союзником по НАТО, а Гренландия является ее неотъемлемой частью. При этом он признал законные интересы США в сфере безопасности, подчеркнув, что такие вопросы должны решаться через прямой диалог между союзниками и в рамках механизмов коллективной обороны, а не односторонних заявлений.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сделала акцент на принципах международного права. По ее словам, уважение суверенитета и территориальной целостности государств является фундаментом глобальной стабильности, а все спорные вопросы должны решаться исключительно путем переговоров. Она подчеркнула, что Дания и Гренландия сами определяют свою политику и будущее.

Аналогичную позицию выразили премьер-министр Эстонии Кристен Михал и глава МИД Маргус Цахкна. Они заявили, что ни одно решение относительно Гренландии не может быть принято без согласия как самой Гренландии, так и Дании.

К этой позиции присоединилась и Литва. Глава литовской дипломатии Кястутис Будрис напомнил, что Гренландия является частью Дании, страны НАТО. По его словам, все обсуждения вокруг острова касаются трансатлантической безопасности, однако любые решения могут приниматься только в Копенгагене и Нууке (столица Гренландии), а не за их пределами.

Ранее заместитель главы администрации президента США Стивен Миллер сказал в интервью CNN, что «президент (Дональд Трамп) четко высказывался: Соединенные Штаты должны быть нацией, в которую входит Гренландия как часть нашего общего аппарата безопасности. Я просто хочу прояснить, что это официальная позиция правительства США с начала этой администрации, и, честно говоря, еще со времен предыдущей администрации Трампа: Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов. Президент был очень четким в этом отношении. Для обеспечения безопасности Арктического региона, защиты интересов НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов. Мы сверхдержава, и при президенте Трампе мы будем вести себя как сверхдержава».

