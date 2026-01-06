Как живут венесуэльцы без Мадуро

По данным профсоюзов работников СМИ, были задержаны 14 журналистов, включая 11 представителей зарубежных изданий. Большинство из них освещали происходящее перед зданием Национальной ассамблеи, когда вице-президент Делси Родригес принесла присягу в качестве временного президента.

В Каракас также были введены вооруженные формирования «колективос», которые организовали контрольно-пропускные пункты по городу. Правозащитник из столицы, как передает газета, сообщил о проверках телефонов граждан на предмет поддержки действий США.

Ночью 6 января в районе президентского дворца Мирафлорес была слышна стрельба. Около 20:30 5 января (4:30 по Баку 6 января) над дворцом пролетели неопознанные беспилотники, после чего силы безопасности открыли огонь.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключал возможность введения американских войск в Венесуэлу для «помощи в управлении страной на местах», подчеркнув при этом, что этого можно было бы избежать, если Родригес будет действовать в соответствии с волей Вашингтона.

При этом Трамп публично отказался поддерживать лидера оппозиции, лауреата Нобелевской премии мира Марию Корину Мачадо, которая заявляла о готовности взять на себя управление Венесуэлой в день захвата Мадуро. Американский лидер охарактеризовал Мачадо как «милую», но отметил, что у нее нет необходимых лидерских качеств.