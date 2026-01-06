USD 1.7000
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Новость дня
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»

Как живут венесуэльцы без Мадуро

12:26

В Венесуэле начались репрессии против журналистов и граждан, выразивших одобрение захвату президентской власти Николаса Мадуро американскими войсками, сообщает Financial Times.

По данным профсоюзов работников СМИ, были задержаны 14 журналистов, включая 11 представителей зарубежных изданий. Большинство из них освещали происходящее перед зданием Национальной ассамблеи, когда вице-президент Делси Родригес принесла присягу в качестве временного президента.

В Каракас также были введены вооруженные формирования «колективос», которые организовали контрольно-пропускные пункты по городу. Правозащитник из столицы, как передает газета, сообщил о проверках телефонов граждан на предмет поддержки действий США.

Ночью 6 января в районе президентского дворца Мирафлорес была слышна стрельба. Около 20:30 5 января (4:30 по Баку 6 января) над дворцом пролетели неопознанные беспилотники, после чего силы безопасности открыли огонь.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключал возможность введения американских войск в Венесуэлу для «помощи в управлении страной на местах», подчеркнув при этом, что этого можно было бы избежать, если Родригес будет действовать в соответствии с волей Вашингтона.

При этом Трамп публично отказался поддерживать лидера оппозиции, лауреата Нобелевской премии мира Марию Корину Мачадо, которая заявляла о готовности взять на себя управление Венесуэлой в день захвата Мадуро. Американский лидер охарактеризовал Мачадо как «милую», но отметил, что у нее нет необходимых лидерских качеств.

