USD 1.7000
EUR 1.9947
RUB 2.0920
Подписаться на уведомления
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Новость дня
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»

Обратный отсчет для Кубы

12:47 1343

После захвата Вашингтоном президента Венесуэлы Николаса Мадуро коммунистический режим Кубы может быть на грани краха, заявил влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Коммунистическая диктатура на Кубе не имеет шансов выжить после свержения Мадуро. Все кончено, это лишь вопрос времени», - заявил Грэм, которого цитирует издание The Hill.

Издание также процитировало президента США Дональда Трампа, заявившего, что «режим на Кубе готов к падению», отметив, что Куба – близкий союзник Венесуэлы, зависевшей от импорта нефти из этой страны.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио, чьи родители покинули Кубу и переехали в США также заявил, что кубинский режим должен «быть обеспокоен» после задержания Николаса Мадуро. Он отмечал, что ситуация на Кубе очень похожа на Венесуэлу и что Вашингтон хочет помочь кубинцам и людям, которые вынужденно покинули эту страну.

Кубинское правительство осудило операцию по захвату Мадуро и его жены Силии Флорес, назвав это «преступным актом». Мигель Диас-Канель, председатель государственного совета Кубы, потребовал их освобождения и призвал международное сообщество «не допустить, чтобы агрессия такого характера и тяжести против государства-члена ООН осталась безнаказанной».

Неверные гвардейцы Мадуро
Неверные гвардейцы Мадуро
14:18 158
Президент Ирана размечтался: Были бы деньги…
Президент Ирана размечтался: Были бы деньги…
14:07 454
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа наш комментарий
13:31 1475
Украинские беспилотники атаковали арсенал в Костроме: масштабный взрыв
Украинские беспилотники атаковали арсенал в Костроме: масштабный взрыв видео; обновлено 13:51
13:51 3415
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но…
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но… еще раз о главном
12:01 3354
Как в Турции восприняли похищение Мадуро?
Как в Турции восприняли похищение Мадуро? наша корреспонденция
13:05 1149
Трамп привел Бахчели в бешенство
Трамп привел Бахчели в бешенство
12:58 2017
Обратный отсчет для Кубы
Обратный отсчет для Кубы
12:47 1344
Страны Балтии дали жесткий сигнал Трампу
Страны Балтии дали жесткий сигнал Трампу
12:21 2281
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент прямая речь
03:33 10312
Госдеп заговорил по-русски: «Не играйте с Трампом»
Госдеп заговорил по-русски: «Не играйте с Трампом»
11:51 2319

ЭТО ВАЖНО

Неверные гвардейцы Мадуро
Неверные гвардейцы Мадуро
14:18 158
Президент Ирана размечтался: Были бы деньги…
Президент Ирана размечтался: Были бы деньги…
14:07 454
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа наш комментарий
13:31 1475
Украинские беспилотники атаковали арсенал в Костроме: масштабный взрыв
Украинские беспилотники атаковали арсенал в Костроме: масштабный взрыв видео; обновлено 13:51
13:51 3415
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но…
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но… еще раз о главном
12:01 3354
Как в Турции восприняли похищение Мадуро?
Как в Турции восприняли похищение Мадуро? наша корреспонденция
13:05 1149
Трамп привел Бахчели в бешенство
Трамп привел Бахчели в бешенство
12:58 2017
Обратный отсчет для Кубы
Обратный отсчет для Кубы
12:47 1344
Страны Балтии дали жесткий сигнал Трампу
Страны Балтии дали жесткий сигнал Трампу
12:21 2281
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент прямая речь
03:33 10312
Госдеп заговорил по-русски: «Не играйте с Трампом»
Госдеп заговорил по-русски: «Не играйте с Трампом»
11:51 2319
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться