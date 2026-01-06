Обратный отсчет для Кубы

После захвата Вашингтоном президента Венесуэлы Николаса Мадуро коммунистический режим Кубы может быть на грани краха, заявил влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Коммунистическая диктатура на Кубе не имеет шансов выжить после свержения Мадуро. Все кончено, это лишь вопрос времени», - заявил Грэм, которого цитирует издание The Hill.

Издание также процитировало президента США Дональда Трампа, заявившего, что «режим на Кубе готов к падению», отметив, что Куба – близкий союзник Венесуэлы, зависевшей от импорта нефти из этой страны.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио, чьи родители покинули Кубу и переехали в США также заявил, что кубинский режим должен «быть обеспокоен» после задержания Николаса Мадуро. Он отмечал, что ситуация на Кубе очень похожа на Венесуэлу и что Вашингтон хочет помочь кубинцам и людям, которые вынужденно покинули эту страну.

Кубинское правительство осудило операцию по захвату Мадуро и его жены Силии Флорес, назвав это «преступным актом». Мигель Диас-Канель, председатель государственного совета Кубы, потребовал их освобождения и призвал международное сообщество «не допустить, чтобы агрессия такого характера и тяжести против государства-члена ООН осталась безнаказанной».