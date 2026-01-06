Запад должен работать на опережение

Европейские страны и союзники по НАТО должны значительно ускорить подготовку к возможному столкновению с Россией и перейти от подражания украинским решениям к созданию собственных прорывных технологий. Об этом в интервью Business Insider заявил генеральный директор украинской оборонной компании Ark Robotics Ачи.

По его словам, нынешняя война дает Западу уникальный временной люфт, который нельзя терять. «Украина выиграет для вас время, чтобы вы осознали срочность ситуации», - подчеркнул он, добавив, что европейские государства должны думать наперед и делать выводы не только из украинского опыта, но и из того, что может ждать впереди.