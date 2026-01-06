USD 1.7000
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»

Запад должен работать на опережение

Гендиректор Ark Robotics о ключевых направлениях оборонпрома
Европейские страны и союзники по НАТО должны значительно ускорить подготовку к возможному столкновению с Россией и перейти от подражания украинским решениям к созданию собственных прорывных технологий. Об этом в интервью Business Insider заявил генеральный директор украинской оборонной компании Ark Robotics Ачи. 

По его словам, нынешняя война дает Западу уникальный временной люфт, который нельзя терять. «Украина выиграет для вас время, чтобы вы осознали срочность ситуации», - подчеркнул он, добавив, что европейские государства должны думать наперед и делать выводы не только из украинского опыта, но и из того, что может ждать впереди.

По словам Ачи, Европе нужно не догонять, а опережать.

Он подчеркнул, что Запад имеет возможность избежать части проблем, с которыми столкнулась Украина, в частности - найти способы максимально отдалить операторов дронов от линии фронта. Он описал нынешнюю ситуацию как «гонки со временем», в которых украинская оборонная промышленность вынуждена постоянно адаптироваться к быстрым изменениям на поле боя и действий России. Зато страны НАТО не имеют таких ограничений и могут работать более стратегически.

При этом некоторые технологии, которые сегодня критически важны для Украины, могут оказаться второстепенными в потенциальном конфликте с участием НАТО или даже устареть еще до его начала. Именно поэтому, подчеркнул Ачи, инновации должны стать приоритетом. «Вкладывать деньги в устаревшие или неправильно скопированные решения бессмысленно», - отметил он.

