USD 1.7000
EUR 1.9947
RUB 2.0920
Подписаться на уведомления
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»
Новость дня
Суд над Мадуро в США: «Я президент Венесуэлы. Я невиновен»

Трамп привел Бахчели в бешенство

12:58 2025

Лидер турецких националистов Девлет Бахчели резко осудил действия США в отношении Венесуэлы, назвав их «бандитизмом и пиратством».

В своем заявлении Бахчели заявил, что задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро Соединенными Штатами с грубым нарушением закона и международных норм является неприемлемым проявлением высокомерия. По его словам, произошедшее носит нелегитимный и незаконный характер и представляет собой прямое нападение.

«Я не просто осуждаю этот акт с ненавистью и жесткостью, я проклинаю его во всех отношениях», — подчеркнул турецкий политик.

Особое возмущение, по словам Бахчели, вызывают обстоятельства произошедшего. Он отметил, что насильственный захват главы государства ночью, когда тот находился у себя дома вместе с супругой, является недопустимым и не должен происходить ни при каких условиях.

В завершение лидер турецких националистов сравнил политику Вашингтона с действиями хищника, заявив, что «американский империализм, почуявший нефть, опаснее акулы, почувствовавшей запах крови». В своем заявлении он также проклял администрацию действующего президента США Дональда Трампа, возложив на нее ответственность за произошедшее.

Неверные гвардейцы Мадуро
Неверные гвардейцы Мадуро
14:18 168
Президент Ирана размечтался: Были бы деньги…
Президент Ирана размечтался: Были бы деньги…
14:07 462
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа наш комментарий
13:31 1486
Украинские беспилотники атаковали арсенал в Костроме: масштабный взрыв
Украинские беспилотники атаковали арсенал в Костроме: масштабный взрыв видео; обновлено 13:51
13:51 3423
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но…
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но… еще раз о главном
12:01 3360
Как в Турции восприняли похищение Мадуро?
Как в Турции восприняли похищение Мадуро? наша корреспонденция
13:05 1158
Трамп привел Бахчели в бешенство
Трамп привел Бахчели в бешенство
12:58 2026
Обратный отсчет для Кубы
Обратный отсчет для Кубы
12:47 1350
Страны Балтии дали жесткий сигнал Трампу
Страны Балтии дали жесткий сигнал Трампу
12:21 2285
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент прямая речь
03:33 10315
Госдеп заговорил по-русски: «Не играйте с Трампом»
Госдеп заговорил по-русски: «Не играйте с Трампом»
11:51 2323

ЭТО ВАЖНО

Неверные гвардейцы Мадуро
Неверные гвардейцы Мадуро
14:18 168
Президент Ирана размечтался: Были бы деньги…
Президент Ирана размечтался: Были бы деньги…
14:07 462
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа
Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа наш комментарий
13:31 1486
Украинские беспилотники атаковали арсенал в Костроме: масштабный взрыв
Украинские беспилотники атаковали арсенал в Костроме: масштабный взрыв видео; обновлено 13:51
13:51 3423
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но…
Отряд «Дельта» пока не летит в Кремль, но… еще раз о главном
12:01 3360
Как в Турции восприняли похищение Мадуро?
Как в Турции восприняли похищение Мадуро? наша корреспонденция
13:05 1158
Трамп привел Бахчели в бешенство
Трамп привел Бахчели в бешенство
12:58 2026
Обратный отсчет для Кубы
Обратный отсчет для Кубы
12:47 1350
Страны Балтии дали жесткий сигнал Трампу
Страны Балтии дали жесткий сигнал Трампу
12:21 2285
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент
За что Ильхам Алиев уволил и наказал глав Нахчывана и Насиминского района? Впервые отвечает сам президент прямая речь
03:33 10315
Госдеп заговорил по-русски: «Не играйте с Трампом»
Госдеп заговорил по-русски: «Не играйте с Трампом»
11:51 2323
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться