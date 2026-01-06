Трамп привел Бахчели в бешенство

Лидер турецких националистов Девлет Бахчели резко осудил действия США в отношении Венесуэлы, назвав их «бандитизмом и пиратством».

В своем заявлении Бахчели заявил, что задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро Соединенными Штатами с грубым нарушением закона и международных норм является неприемлемым проявлением высокомерия. По его словам, произошедшее носит нелегитимный и незаконный характер и представляет собой прямое нападение.

«Я не просто осуждаю этот акт с ненавистью и жесткостью, я проклинаю его во всех отношениях», — подчеркнул турецкий политик.

Особое возмущение, по словам Бахчели, вызывают обстоятельства произошедшего. Он отметил, что насильственный захват главы государства ночью, когда тот находился у себя дома вместе с супругой, является недопустимым и не должен происходить ни при каких условиях.

В завершение лидер турецких националистов сравнил политику Вашингтона с действиями хищника, заявив, что «американский империализм, почуявший нефть, опаснее акулы, почувствовавшей запах крови». В своем заявлении он также проклял администрацию действующего президента США Дональда Трампа, возложив на нее ответственность за произошедшее.