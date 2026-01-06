Рекламу вредной для детей еды запретили

В Великобритании вступил в силу закон, запрещающий рекламу вредной еды в интернете и ограничивающий ее на телевидении. Новые меры - выполнение обещания властей «помочь родителям вырастить самое здоровое поколение детей в истории», говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте правительства Великобритании.

Согласно нововведениям, рекламу «менее здоровой пищи» можно будет показывать на британском телевидении только после 21:00. А в британском сегменте интернета показ таких объявлений и роликов подпадает под полный запрет.

По данным газеты The Guardian, ограничения касаются 13 категорий товаров с большим содержанием сахара, жира и соли. В частности, это напитки с добавленным сахаром (в том числе и такая молочная продукция, как йогурты), чипсы, соленые крекеры и печенье, кукурузные хлопья и другие «готовые» завтраки с сахаром, попкорн, шоколад, жевательная резинка, мороженое, выпечка с сахаром, пицца и замороженные блюда.

У производителей «вредной пищи» в Великобритании остается право рекламировать свой бренд в «детское время» на ТВ и в интернете, если в такой рекламе не будет показана непосредственно вредная продукция. Большинство местных компаний заранее стали исполнять новые предписания, отмечают СМИ.